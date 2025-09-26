¿Mhoni Vidente predice el fin de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez tras pleito con la prensa y abucheos?

Todo parecía color de rosa entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, pese a las críticas por su diferencia de edad y estilos de vida. La cantante y el standupero se mostraban felices, cómplices y hasta bromistas en público. Pero ahora, su relación podría estar pendiendo de un hilo, según las cartas de Mhoni Vidente. Lo que comenzó como una historia de amor entre dos figuras del espectáculo, terminó en abucheos, acusaciones de misoginia y una predicción que no deja lugar a dudas: “Les doy tres segundos para que terminen”, dijo la astróloga.

¿Qué ocurrió entre Susana Zabaleta, Ricardo Pérez y los medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México?

La polémica estalló hace unas semanas cuando Susana Zabaleta y Ricardo Pérez fueron abordados por reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México. En medio del caos, Zabaleta tropezó y Ricardo, visiblemente molesto, culpó a la prensa por el incidente. Poco después, en su pódcast ‘La cotorrisa’, el standupero expresó estar harto de los medios de comunicación.

La situación escaló cuando un amigo de Ricardo, identificado como Rorri, comenzó a molestar a los reporteros que entrevistaban a Susana. Como si eso no fuera suficiente, Ricardo y su compañero José Luis Slobotzky publicaron una parodia titulada ‘No tenemos vida’, burlándose de programas de espectáculos como el de Pati Chapoy.

La respuesta de la prensa fue contundente: se sintieron ofendidos y molestos por el video. En lugar de calmar las aguas, Ricardo y José Luis se burlaron aún más, asegurando que habían logrado “su objetivo”.

¿Cómo respondió Susana Zabaleta a los abucheos que la prensa y seguidores calificaron como misoginia?

Días después del escándalo, Susana Zabaleta volvió a encontrarse con reporteros en el mismo aeropuerto. Esta vez, en lugar de preguntas, recibió gritos de “¡Prensa digna!” y abucheos. La actriz, fiel a su estilo, respondió con una sonrisa y saludos con la mano, pero no se quedó callada.

“Eso es misoginia. Yo no tengo culpa de los millones y millones de vistas que tiene ‘La cotorrisa’. Eso es echarle la culpa a una mujer, a la pareja. Si tienen algo que decir, díganselo a Ricardo”, declaró Zabaleta, visiblemente molesta por la forma en que fue tratada.

La cantante también defendió su trayectoria y aseguró que siempre ha sido amable con la prensa, aunque reconoció que algunos reporteros pueden ser groseros. Cuando Gabo Cuevas le preguntó sobre una supuesta infidelidad de Ricardo con su ex, Susana respondió tajante: “Eso lo inventaste tú. Mi marido no es infiel”.

¿Ricardo Pérez se disculpó tras burlarse de los medios de espectáculos en su parodia viral?

Hasta ahora, Ricardo Pérez no ha ofrecido disculpas públicas por los abucheos que recibió su novia ni por la parodia que causó indignación. En el episodio más reciente de ‘La cotorrisa’, el standupero se limitó a justificar el contenido del video.

“Expusimos un montón de cosas que son un cliché de la prensa rosa, como se le llama aquí en México, de cómo exageran las cosas”, dijo Ricardo, minimizando el impacto de su burla. También aclaró que la sección no se repetirá y agradeció el apoyo de sus seguidores, los “cotorros”.

La falta de disculpas ha generado aún más críticas, especialmente hacia Susana, quien ha sido señalada por “permitir” las acciones de su pareja. Algunos opinan que el amor le está costando caro y que su carrera podría verse afectada por esta relación.

¿Por qué Mhoni Vidente asegura que Susana y Ricardo van a terminar?

La cereza del pastel llegó con la predicción de Mhoni Vidente, quien analizó el caso en su canal y lanzó una advertencia directa: “Aquí la que perdió es Susana Zabaleta”. Según la astróloga, las cartas indican que la relación está a punto de romperse.

“Susana lleva 40 años en el medio y ella sabe que la prensa te hace fuerte y te ayudan cuando necesitas promover tu carrera. Aquí la mayor es ella porque Ricardo no sabe cómo es el ambiente de televisión”, explicó Mhoni.

Pero lo más fuerte vino después: “Les doy tres segundos para que terminen, les falta casi nada (para romper)”, sentenció. La vidente no sólo ve problemas en la relación, sino también en la carrera de Susana, que podría verse afectada por los escándalos.