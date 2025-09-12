Mhoni Vidente alerta con predicción sobre el asesinato de un famoso cantante de regional mexicano

Recientemente, Mhoni Vidente lanzó una escalofriante predicción sobre la muerte de un famoso cantante de música regional. Según la vidente, uno de los máximos exponentes del género estaría en riesgo de perder la vida de manera violenta, generando alerta entre fans y artistas por igual.

Mhoni Vidente predijo la muerte del cantante Ernesto Barajas?

Ernesto Barajas, fundador y vocalista de Enigma Norteño, fue asesinado el 19 de agosto de 2025 en Zapopan, Jalisco. Según los reportes, Barajas esperaba unos vehículos acompañado de su compadre cuando ambos fueron atacados.

Dos sujetos armados en motocicleta perpetraron la agresión a quemarropa, dejando un saldo trágico que enluta al regional mexicano.

Días antes del hecho, Mhoni Vidente había lanzado una alerta a la industria musical. Aunque no mencionó nombres, señaló que un cantante de regional mexicano estaba en peligro, y sus palabras terminaron siendo coincidentes con la lamentable muerte de Barajas.

La muerte de Ernesto Barajas sorprendió a la industria, ya que se trataba de un cantante querido por su público. Tras el hecho, se activaron investigaciones para esclarecer los motivos y responsables del asesinato

La vidente compartió la predicción en Instagram, donde habló de la “carta de la muerte” acechando a un joven cantante del norte del país, llamando a sus colegas a cuidarse.

Mhoni Vidente

¿Quién fue Ernesto Barajas, cantante que fue asesinado?

Ernesto Barajas fue un cantante, compositor y líder de la agrupación Enigma norteño, uno de los grupos de la música regional mexicana. Además de su carrera musical, Barajas tenía un pódcast llamado “Puntos de vista”, donde compartía opiniones y experiencias sobre su vida y su trabajo en la música.

Nacido en Sinaloa, Barajas se destacó por su voz y por contribuir a la difusión del regional mexicano en México y Estados Unidos. Su estilo combinaba los ritmos tradicionales del norte con corridos modernos, ganándose el respeto de colegas y fans del género.

Trágicamente, Ernesto Barajas fue asesinado el 19 de agosto de 2025 en Zapopan, Jalisco, durante un ataque armado mientras esperaba unos vehículos que venían de Sinaloa. Su compadre también perdió la vida en el incidente, dejando un profundo impacto en la comunidad musical y en sus seguidores.

Mhoni Vidente lanzó una impactante predicción sobre un posible atentado en el regional mexicano. / Captura de pantalla

¿Qué cantante de regional mexicano predijo Mhoni Vidente que será asesinado?

Tras la confirmación del asesinato de Barajas, Mhoni Vidente continuó advirtiendo sobre riesgos en la música regional. Recientemente, en el canal de YouTube del Heraldo de México, detalló que otro cantante joven, de entre 25 y 31 años, podría morir trágicamente mientras se presenta en un concierto o al bajar del escenario.

La vidente señaló que el evento podría ocurrir en Chihuahua o Monterrey, generando alerta entre los seguidores del género.

“Se ve la muerte de alguien joven, regional mexicano, muy famoso, que lo vienen acribillando en el escenario o bajando del escenario”, mencionó Mhoni.

