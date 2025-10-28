Famosa cantante denuncia en vivo a su expareja, un conocido intérprete, por agredir a mujeres: ¿Quién es?

Hace unas semanas, la conductora mexicana Edna Monroy denunciaba que fue víctima de violencia en su relación con su expareja, el consultor financiero Enrique Fuentes. De nueva cuenta, una declaración sacudió al mundo de la música, una famosa cantante y productora denunció públicamente a su expareja, fundador de la icónica banda Todos tus muertos, por ser un “golpeador y abusador de mujeres”. Las palabras fueron pronunciadas durante una entrevista en vivo. ¿Quién es y a quién acusa?

Pixabay

¿Qué famosa cantante acusó recientemente a su expareja de golpear a mujeres?

Durante la transmisión de PelaGatos vía YouTube, la cantante de reggae, Alika, rompió el guion de la entrevista y se dirigió directamente a los productores del programa:

"¿Por qué en 2025, siendo el reggae una música que trata mucho la justicia y demás, le siguen dando espacio a un golpeador y abusador de mujeres como es Fidel Nadal? El reggae es una música que habla de justicia, de igualdad”, dijo Alika.

Sus palabras resonaron con fuerza en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron fragmentos del momento en que la cantante confrontó a los medios por, según ella, normalizar la violencia de género dentro de la industria musical.

En sus declaraciones posteriores, Alika explicó que decidió hablar públicamente porque “ el silencio sólo protege al agresor ”.

Te puede interesar: Denuncian públicamente a integrante de emblemática banda de rock mexicano por violencia y abandono

Alika revela que sufrió violencia por parte de Fidel Nadal / Redes sociales

¿Fidel Nadal, expareja de Alika tiene más denuncias por abuso?

En la misma entrevista de Alika, ella reveló que existen denuncias judiciales en curso contra Fidel Nadal, incluyendo una por intento de homicidio, según información que aseguró es conocida por las autoridades.

Fidel tiene una denuncia en la justicia por intento de homicidio, por eso me planté de esa manera frente a los entrevistadores. Y anda armado, jactándose de ello. Alika, fragmento retomado de Milenio

En la misma intervención, Alika también aseguró que además de que vivió dicha experiencia en carne propia, le ha hecho lo mismo a otras mujeres a lo largo de su vida. Y en comentarios dentro del mismo vídeo en YouTube, hay mujeres que lo acusan de lo mismo. Aquí algunos de los comentarios:



“Lo repetí hasta el cansancio todo esto, aparte de ser víctima de este tipo, perdí trabajos y viví un calvario por haber hablado”,

“Gracias alikaaaaa por ser la voz de las pibasss!!!” y

“Yo le creo a la víctima y justamente no deberíamos permitir que siempre quede todo como si fuese un mito urbano”.

Minuto 07:34:25

Te puede interesar: Alicia Villarreal pide ayuda en concierto tras supuesta denuncia contra su expareja, Cruz Martínez

¿Quién es Fidel Nadal, acusado por violencia?

Fidel Ernesto Nadal nació el 4 de octubre de 1965 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Creció en el seno de una familia vinculada al ámbito intelectual y artístico: su madre se dedicaba a la antropología y al arte visual, mientras que su padre, Enrique Nadal, fue un reconocido cineasta y activista que defendió los derechos de la comunidad afro-argentina.

Durante la década de 1980 comenzó a integrarse en la escena musical porteña. En 1985 dio un paso decisivo al crear Todos tus muertos, una banda que combinó géneros como punk, hardcore, reggae, ska y rap, una propuesta innovadora para la época en el contexto argentino.

Las acusaciones contra Fidel Nadal no son nuevas. En 2018, su ex pareja Carolina “Caro” Alves lo denunció públicamente por maltrato físico y psicológico. Según relató entonces, existieron medidas de restricción dictadas por la justicia tras un episodio de violencia ocurrido en un bar.

Mira: Laura Vignatti revela a TVNotas los golpes que sufrió por parte de su expareja, a quien demandó