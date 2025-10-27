Ismael Salcedo, vocalista de Los Daniels, acusa de traición a la banda y rompe relación con ellos: ¿Qué pasó?

Hace unos meses, el rumor sobre la separación de la banda Morat, preocupaba a fans y seguidores, pues el grupo colombiano ha forjado una gran trayectoria a lo largo de los últimos años. Aunque eso no pasó, ahora un grupo mexicano presentó problemas entre sus integrantes y sus fans ya muestran tristeza en redes ante una casi definida separación.

La escena del rock mexicano atraviesa un golpe inesperado. Tras 18 años de trayectoria, Ismael Salcedo, vocalista y rostro principal de Los Daniels, anunció su salida definitiva de la banda, señalando directamente a algunos de sus compañeros de haberle “jugado chueco” y de haber traicionado su confianza. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Quiénes son los integrantes de Los Daniels, banda mexicana?

Los Daniels nacieron en 2007 en la Ciudad de México, en una etapa en la que el rock nacional atravesaba un proceso de renovación y buscaba dar espacio a nuevas propuestas dentro del ámbito alternativo.

La banda fue formada por los siguientes artistas:



Ismael Salcedo (voz principal),

Rasheed Durán (batería),

Daniel Barrera “Poncho” (bajo),

René Lugo (guitarra) y

Miguel “Miky” González (guitarra).

El nombre “Los Daniels” nació de manera espontánea durante una sesión de grabación; según los miembros de la banda, querían algo sencillo, memorable y con un toque de humor.

Ismael Salcedo, exvocalista de Los Daniels, acusa a la banda de “traidores” / Redes sociales y canva

¿Por qué Ismael Salcedo, vocalista de Los Daniels, acusó de “traición” a los integrantes de la banda?

A través de un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, Ismael Salcedo, ahora exvocalista de Los Daniels, explicó que su decisión no fue impulsiva, sino el resultado de años de conflictos internos. En el texto, el cantante acusó principalmente a Poncho, bajista del grupo, y a Rasheed, baterista, de haber hablado mal de él a sus espaldas y de difundir rumores falsos entre músicos, amigos y hasta con los fans.

Llevan años tirándome mierd.. con el medio, amigos, músicos y hasta con fans diciendo que yo no los dejé hacer nunca nada y que las decisiones las tomaba solo cuando me dediqué a trabajar y a buscar fechas, a escribir canciones que hasta compartí en regalías con todos. Ismael Salcedo

Según Salcedo, los conflictos escalaron cuando Poncho buscó asumir un rol más protagónico dentro del grupo, incluso intentando convertirse en vocalista. Esa situación habría sido el detonante que lo llevó a tomar la decisión de abandonar el proyecto.

“ Ya quería cantar más Poncho, solo se dedicaron a fastidiarme hasta que lo lograron para así tomar el control de la banda. Al enterarme tomé la decisión de ya no seguir más con Los Daniels ”, declaró Ismael.

La tensión no terminó ahí. Tras su salida, Salcedo denunció que fue eliminado de las plataformas oficiales de la agrupación y bloqueado de sus canales digitales. “ Para mí Los Daniels han muerto ”, concluyó.

Lejos de quedarse en el escándalo, Ismael Salcedo aprovechó el momento para anunciar el inicio de su carrera como solista, prometiendo que pronto lanzará nueva música y un proyecto totalmente propio.

Ismael Salcedo, exvocalista de Los Daniels, comunicado sobre la banda / IG: ismarock y canva

¿Los Daniels van a separarse tras acusaciones del exvocalista, Ismael Salcedo?

Minutos después de que el mensaje de Ismael comenzara a circular, Los Daniels publicaron un comunicado oficial en sus redes, intentando calmar a sus seguidores. En el texto, los integrantes agradecieron el apoyo del público, pero pidieron no dejarse llevar por versiones no oficiales.

La banda no ha tomado una decisión en conjunto sobre su continuidad. Las publicaciones recientes reflejan opiniones personales y no representan la postura oficial de Los Daniels. Les pedimos no dar por válidas las versiones que no provengan de nuestros canales. Comunicado de Los Daniels

El mensaje no desmintió las acusaciones de Salcedo, pero tampoco confirmó la disolución del grupo. Hasta el momento, no se ha aclarado si Los Daniels continuarán con una nueva alineación o si el proyecto llegará a su fin, lo que ha generado una ola de incertidumbre entre los fanáticos.

Lo que sí parece definitiva, es la decisión de Ismael Salcedo de incursionar como solista.

