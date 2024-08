Marco Flores, vocalista de ‘La banda jerez’, rompe el silencio tras la polémica con su equipo musical

En los últimos días, Marco Flores, vocalista de ‘La banda jerez’, ha dado mucho de qué hablar. Desafortunadamente, no por algo bueno, sino por sus polémicos actos durante su presentación en la Feria Nacional Potosina.

El pasado 11 de agosto, Marco y su agrupación se hicieron presentes en dicho evento. No obstante, lo que debió ser una noche llena de risas y diversión, terminó siendo un completo desastre.

En los videos del momento, se puede ver al cantante, aparentemente en estado inconveniente, cuando se le fue encima a sus músicos y lanzó sus instrumentos. También se le captó rompiendo un ramo de flores, el cual había sido un regalo de su público.

Según los internautas, Flores continuó con las bebidas durante la presentación, sin importar las constantes protestas de los asistentes.

Por supuesto, esta situación generó mucha indignación en redes sociales y los usuarios exigieron una disculpa por parte del artista, pues no solo le “falló” a sus fans, sino también maltrató a sus colegas.

Marco Flores rompe el silencio y explica lo que pasó

En entrevista para el programa ‘De primera mano’, Marco Flores admitió que se le “pasó” la mano con la bebida. No obstante, sostuvo que, a pesar de todo, tanto su audiencia como los músicos se “divirtieron”.

“Yo estaba contento. Varios de mis músicos nos amanecimos. Fue un eventazo. Estuvo muy bonito. (Romper un ramo) es una tradición. Yo amo a mis músicos, a mi staff, a mi público. Son lo más importante” Marco Flores

Según el músico, no hubo actitudes duras de lugar en su concierto: “Hay puro enfiestado. La gente está contentísima. Mis músicos felices. De hecho, nunca había visto que se amanecieran tomando. Andábamos contentos”, indicó.

Y añadió: “Sí, se me pasaron las copas. Yo no tomo mucho. Es la primera vez que me pongo así de borracho. Nosotros, en los sábados de gloria, aventamos cervezas. Nadie se ofende”.

Para finalizar, sostuvo que “no hubo cruda moral”, pues no hubo “agresión”, ni gente molesta. Sin embargo, prometió que ya no se excedería nuevamente con la bebida.

