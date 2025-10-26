Danna ningunea a Eleazar Gómez en redes sociales en medio de su participación en La granja VIP.

La cantante y actriz mexicana Danna volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de una aparente indirecta dirigida a su expareja, el también actor Eleazar Gómez, quien actualmente participa en el reality show La granja VIP. Aquí te contamos los detalles.

Danna regresó a México / Instagram

¿Cómo fue el noviazgo de Danna y Eleazar Gómez?

Después de haberse conocido en Atrévete a soñar en 2009 y mantener una relación durante seis años, Danna y Eleazar Gómez siguieron caminos separados. Cundo él protagonizó un escándalo por haber agredido a su entonces pareja, Tefi Valenzuela, Danna prefirió mantenerse al margen. No obstante, recientemente habló por primera vez sobre la relación tóxica que vivió con el también cantante.

Cabe recordar que durante su noviazgo, en TVNotas se difundió un video donde ambos aparecían discutiendo, lo que generó gran controversia, especialmente por la diferencia de edad entre ellos, ya que Eleazar es diez años mayor.

Noviazgo con Danna: Mientras trabajaban en Atrévete a soñar, Danna y Eleazar comenzaron una relación. Ella tenía 14 y él 24. El noviazgo no se hizo público hasta que ella cumplió la mayoría de edad. Terminaron en 2015.

¿Por qué dicen que Danna se burló de Eleazar Gómez en redes sociales?

Todo comenzó cuando Danna, intérprete de éxitos como Mala fama y Oye Pablo, reaccionó a un comentario en TikTok en el que una usuaria le pedía que lanzara un nuevo álbum. Lo que llamó la atención no fue la solicitud en sí, sino que el comentario iba acompañado de una imagen del melodrama Atrévete a soñar (la serie juvenil que marcó el inicio de su romance con Eleazar Gómez) donde el rostro del actor aparecía cubierto con un rayón.

La cantante de 30 años dio “me gusta” a la publicación, lo que fue interpretado por los usuarios como una indirecta hacia su expareja, quien atraviesa un momento mediático complicado por su conducta dentro del reality La granja VIP. Aunque Danna no emitió palabras directas, su simple interacción bastó para encender las especulaciones.

Poco después, la artista compartió en sus redes un video hablando sobre las “energías” y el poder de soltar aquello que no hace bien, mensaje que muchos tomaron como una referencia velada a su pasado con Gómez. Sin embargo, cuando fue consultada al respecto, Danna aclaró que “no es Dios para juzgar a nadie”, una frase que tampoco logró calmar las interpretaciones en línea.

¿Qué dijo Zoraida Gómez, hermana de Eleazar Gómez, sobre la presunta denuncia por violencia de la nueva novia del actor?

Mientras Eleazar Gómez se encuentra en La granja VIP, Ana María Alvarado, reconocida periodista, reveló que Miriam García, actual novia de Eleazar Gómez, interpondría una denuncia al actor por un presunto episodio de violencia antes de entrar al reality:

Cuando salga, algo grave va a pasar porque va a salir con una demanda. Me estaban platicando de muy buena fuente que la hermana de Ian García, el Wapayaso, andaba con Eleazar Gómez y una semana antes de entrar a La granja hubo un problemón, una cosa fuerte, un episodio supuestamente -todo indica- al parecer, supuesta y alegadamente un episodio más de violencia. Ana María Alvarado

Recientemente, por medio de sus historias de Instagram, Zoraida Gómez, hermana de Eleazar Gómez, compartió un mensaje que, aunque no mencionaba directamente la denuncia, estaba claramente dirigido a la periodista Ana María Alvarado, a quien incluso etiquetó en la publicación.

Veracidad (búsqueda de la verdad): El periodismo se basa en investigar, contrastar fuentes y presentar los hechos de manera fiel y comprobable. No se trata solo de ‘informar’, sino de hacerlo con precisión, sin manipular ni distorsionar los datos. La verdad es la columna vertebral del oficio. Zoraida Gómez

Si bien la actriz evitó hablar explícitamente del posible proceso legal, su mensaje fue interpretado como una defensa hacia su hermano. Además, aprovechó la atención mediática para solicitar apoyo en las votaciones de La granja VIP, reality show en el que Eleazar participa actualmente y donde ha sido nominado para abandonar el programa.

La publicación provocó opiniones encontradas en redes sociales: algunos usuarios elogiaron el respaldo de Zoraida hacia su hermano, mientras que otros la criticaron por mezclar un tema judicial con un asunto de entretenimiento.

