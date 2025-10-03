Famosa conductora mexicana denuncia violencia física y emocional de su expareja: FOTOS

En abril de este año, Andrea González, conductora de televisión, reveló ser víctima de agresión por un exreportero de Ventaneando, llamado Felipe Reyna García. Esta historia hizo eco rápidamente en el mundo del espectáculo.

Ahora, una reconocida conductora mexicana, ha sacudido las redes sociales y el mundo del espectáculo mexicano tras denunciar públicamente haber sido víctima de violencia física por parte de su expareja. A través de sus historias de Instagram, mostró los moretones en su rostro y relató el infierno que vivió en una relación marcada por el abuso, el silencio y el desgaste emocional. ¿De quién se trata?

¿Qué famosa conductora mexicana de televisión denunció violencia física?

En un video grabado el pasado 8 de septiembre pero publicado semanas después, Edna Monroy, conductora de televisión, aparece con un moretón visible en el rostro.

La conductora explica que fue agredida físicamente por segunda vez por su entonces pareja:

“Sufrí una agresión por segunda vez de mi expareja, una persona que por las buenas es muy bueno, pero por las malas es híjole. Llevaba un año y medio con él, pues no es la primera vez que es agresivo físicamente, de hecho es la segunda así tan fuerte” Edna Monroy

Aclaró que tiempo después fue que entendió que era algo que no podía dejar pasar, que la gravedad de la situación le dio la razón para dar a conocer lo vivido e intentar detener todas estas actitudes con su entonces pareja.

Te puede interesar: Famosa conductora confiesa en Netas divinas que se divorció porque su esposo la maltrataba

Edna Monroy denuncia violencia de expareja / Redes sociales y canva

¿Quién es la expareja de Edna Monroy, acusado de violencia física?

El acusado por Edna Monroy, es Enrique Fuentes, un consultor financiero de 50 años y hermano de Martín Fuentes, esposo de Jacky Bracamontes.

En otro video más estructurado, Monroy reflexionó sobre el proceso emocional que vivió antes de tomar la decisión de romper con el ciclo de violencia.

“Había partes de mi historia que ya no podían seguir así. Durante mucho tiempo, caminé en silencio, apagándome poquito a poco sin darme cuenta. A veces la violencia no aparece de golpe, se va colando disfrazada de amor, de rutina, de ‘así es la vida’” Edna Monroy

Edna Monroy y Enrique Fuentes, expareja / El Norte y canva

Edna aseguró que está a punto de comenzar una nueva etapa personal, a la que llama su “día cero”. Reconoció que, aunque siente miedo, también ha encontrado una fuerza distinta para reconstruirse.

Te puede interesar: Virginia Ramírez acusa a su pareja de golpeador

¿Quién es Edna Monroy y en dónde ha trabajado?

Edna Monroy es una destacada presentadora mexicana que ha sabido unir su carrera en los medios con su pasión por el bienestar físico y emocional. Desde temprana edad se interesó por el deporte, el yoga y el autocuidado, lo que la llevó a certificarse como instructora de yoga y asesora en salud integral.

Su proyección nacional llegó como conductora del programa “Ponte fit” de Televisa Deportes, un espacio dedicado a la vida saludable, el ejercicio y la nutrición, donde logró consolidarse como un referente e inspiración para muchas mujeres.

Edna Monroy, conductora / Redes sociales

En lo personal, Edna contrajo matrimonio en 2017 con el actor Juan Diego Covarrubias, en una relación muy visible ante el ojo público. Durante su unión, la pareja intentó convertirse en padres a través de tratamientos de fertilidad, sin éxito. El matrimonio terminó en 2020 en medio de rumores y diferencias sobre la exposición mediática de su vida privada.

Tiempo después, Monroy inició una nueva relación con Enrique Fuentes, consultor financiero y hermano del esposo de Jacky Bracamontes.

Te puede interesar: Gomita y su madre harán denuncia a Alfredo Ordaz por violencia intrafamiliar