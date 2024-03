Gomita y su madre harán denuncia a Alfredo Ordaz por violencia intrafamiliar

Este 12 de marzo, Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita y su madre asistirán al Centro de Atención a la violencia Intrafamiliar C.A.V.I, donde realizarán una denuncia a Alfredo Ordaz, padre de la influencer.

Recordemos que en octubre de 2021, Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, denunció públicamente a su padre, Alfredo Ordaz, después de que éste le arrancara las extensiones de cabello y la empujara durante una discusión.

Esta situación no era nueva para la también conductora, ya que había pasado por episodios de agresión y violencia física y verbal, no solo a ella, sino también a su madre.

Aunque Gomita y su madre levantaron una denuncia a las autoridades correspondientes, su padre sigue libre, por lo que la conductora de ‘Hotel VIP’ ha tomado la decisión de no callar e insistir por medio de otras instituciones para que se haga justicia.

A través de Tiktok, Gomita dio a conocer que se alió con el colectivo feminista Artemisa, que convoca a mujeres a acompañar a la influencer el día 12 de marzo para hacer una denuncia a Alfredo Ordaz por violencia intrafamiliar.

¿Por qué Gomita denunció a su padre?

Fue a finales del pasado 2021 cuando Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, sorprendió al publicar un video en sus redes sociales en el que denunciaba haber sido víctima de violencia por parte de su padre, el señor Alfredo Ordaz, por lo que había tomado la decisión de denunciarlo y pedir una orden de restricción en su contra.

Más tarde, la conductora habló al respecto, esta vez para dar algunos detalles de lo que vivió ese día. En entrevista para el programa ‘De primera mano’, Gomita aseguró que había preferido guardar discreción para no lastimar a su familia, pero confesó que las agresiones que padeció fueron brutales: “Me agarró de los hombros y me empezó a dar de cabezazos en la cara, hasta que me tiró al piso y me agarró a patadas”, dijo con la voz entrecortada.

