Conductores de Ventaneando despiden el 2025 con In memoriam dedicado a Daniel Bisogno: “Voy a llorar”

En vísperas del Año Nuevo 2026, el programa “Ventaneando” vivió uno de sus momentos más emotivos al presentar el tradicional In memoriam con el que se despidió del 2025, rindiendo homenaje a las celebridades y figuras públicas que fallecieron a lo largo del año, entre ellas Daniel Bisogno, uno de los rostros más queridos del programa.

Fue Pedro Sola el encargado de dar paso a este segmento especial: “Cada año a fines del ciclo recordarmo a personas cercanas, y este año in memorian tenemos esto”.

Alex Bisogno y Daniel Bisogno / Archivo TVNotas

¿Cómo recordaron en Ventaneando la muerte de Daniel Bisogno?

El ambiente en el foro se tornó sensible de inmediato. Rosario Murrieta no pudo ocultar su emoción y, antes de que comenzara el homenaje que recordaba a Daniel Bisogno, quien murió en febrero del 2025, confesó: “Ay voy a llorar”.

Durante el In Memoriam aparecieron imágenes no solo de Daniel Bisogno, sino también de diversas personalidades nacionales e internacionales que partieron este año, como el Papa Francisco, Diane Keaton, Eduardo Manzano, Paquita la del Barrio, Débora Estrella, Guillermo del Bosque y Gabriela Michel, entre otros.

Al concluir el segmento, Pedro Sola dedicó unas palabras a todos los homenajeados: “Descansen en paz todas y todos los que se fueron este año”.

Ventaneando comparte In Memoriam con Daniel Bisogno para cerrar el 2025 / Captura de pantalla

¿Qué dijo Pedro Sola sobre Daniel Bisogno en Ventaneando?

Por su parte, Linet Puente hizo una mención especial que tocó fibras entre los conductores y el público: “Y nuestro Dani Bisogno”.

El momento más nostálgico llegó cuando Pedro Sola habló desde el corazón sobre la ausencia de su entrañable compañero, recordando no solo al colega, sino al amigo:

“Eso es lo que más dolió lo de Daniel, porque lo extraño todo el tiempo porque eramos aquí diario y luego yo que hice giras con él, hicimos teatro, loco como siempre diciendo bárbaridades, muy buena persona, siempre diciendo algún chiste”.

Así, Ventaneando cerró el 2025 con un homenaje cargado de emociones, dejando claro que, aunque Daniel Bisogno ya no esté físicamente, su recuerdo sigue muy presente en el programa y en el corazón de quienes compartieron años a su lado.

¿De qué murió Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando?

Daniel Bisogno, uno de los rostros más reconocidos del periodismo de espectáculos en México, falleció el 20 de febrero de 2025 a los 51 años. La noticia fue confirmada por Pati Chapoy a través de un comunicado publicado en la red social X, donde escribió: “Con inmensa tristeza les informo que Daniel Bisogno falleció”.

El conductor enfrentó complicaciones de salud derivadas de una falla multiorgánica, que incluyó la necesidad de un trasplante de hígado y riñones. Su última hospitalización ocurrió tras una infección bacteriana en las vías biliares. En meses previos, también había presentado cuadros hepáticos y respiratorios que lo mantuvieron bajo observación médica.

Su muerte causó profunda tristeza entre colegas y seguidores, quienes destacaron su entrega al trabajo y su participación en distintos formatos televisivos durante décadas en las que se consolido como un pilar de la televisión mexicana.

