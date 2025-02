¿Daniel Bisogno le tenía miedo a la muerte? El presentador decía: “Creo que, cuando se acaba, se acaba”

La muerte de Daniel Bisogno no solo ha causado conmoción en redes sociales, también ha dejado en shock al medio artístico. El conductor de 51 años falleció después de complicaciones de salud desde 2023 que derivaron en un trasplante de hígado en septiembre del 2024. Su salud mermó por infecciones que lo mantuvieron varias semanas en el terapia intensiva, lo que derivó en una falla multiorgánica.

Pese a que los últimos meses no fueron nada fáciles debido a sus problemas de salud, el también actor siempre mantuvo una actitud optimista.

En su momento, su hermano, Alex Bisogno, dijo que el presentador de ‘Ventaneando’ se aferraba a la vida. De igual forma, una fuente cercana a la familia contó para TVNotas que su principal motivación para seguir luchando era su hija.

“Yo creo que, si no existiera su hija, él ya se hubiera rendido. No se imaginan las veces que ha estado al borde de la muerte. Las personas hablan y critican lo que no saben. Él es un hombre que ha luchado por vivir”, indicó.

¿Qué pensaba Daniel Bisogno acerca de la muerte?

Hace algunos años, Daniel Bisogno se sinceró acerca de su postura sobre la muerte. Fue durante una entrevista que el conductor reconoció que la muerte era un tema que, en ocasiones, lo hacía reflexionar.

Daniel Bisogno “La vejez es algo que me pone tenso porque veo como mis papás comienzan a perder capacidad para algunas cosas o reflejos para otras, la memoria. La muerte también me da mucho miedo”

En aquel entonces, el famoso admitió que no era una persona creyente, por lo que su principal temor era no saber qué había después de perder la vida.

“Soy muy escéptico y no soy creyente. Entonces, es aventártela de Hidalgo. Cuando la gente cree en muchas cosas, es más fácil entenderle el significado a la muerte, de que hay un más allá y que te va a ir mejor que aquí. Yo soy de la idea de, cuando se acaba, se acaba”, puntualizó.

Daniel Bisogno quería “llevarse” un recuerdo de su hija

Al cuestionarle sobre lo que se llevaría tras morir, Daniel, sin dudarlo, expresó que el único objeto que le gustaría tener, al momento de partir al otro mundo, sería el primer chupete de su hija.

“Tal vez, me llevaría el primer chupón de mi hija para que, a donde vaya, nunca se me olvide la experiencia de ser padre”, manifestó.

Para el comunicador, su hija era su mayor amor y logro. En entrevistas posteriores, expresó que uno de sus sueños era ver crecer a su pequeña.

¿Cuándo es el homenaje póstumo a Daniel Bisogno?

En el programa ‘Venga la alegría’, informaron que este 21 de febrero se realizará un homenaje a Daniel Bisogno en el Teatro Cultural, donde se presenta la puesta en escena ‘Lagunilla, mi barrio’.

En dicho evento, las cenizas del conductor estarán presentes para que familiares, amigos y colegas puedan darle el último adiós.

Cabe destacar que, esta mañana, TV Azteca organizó una ceremonia religiosa en honor a la celebridad. En dicho evento, estuvieron todos sus colegas, incluyendo compañeros de ‘Ventaneando’ como Pedro Sola y Linet Puente.

