¿Daniel Bisogno presentía su muerte? Revelan el último mensaje que mandó a Pati Chapoy: “Cuestión de días”

Este viernes 20 de febrero, se cumple el primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno. El conductor de ‘Ventaneando’ murió meses después de haber recibido un trasplante de hígado, dejando un gran vacío en el espectáculo mexicano.

Como era de esperarse, familiares y amigos no dudaron en recordarlo con cariño. En el vespertino de TV Azteca contaron anécdotas del también llamado ‘Muñe’ y, entre otras cosas, revelaron el último mensaje que mandó al chat grupal que tenía con Pati Chapoy y el resto de los presentadores, ¿qué dijo?

¿Cómo murió Daniel Bisogno, conductor de ‘Ventaneando’?

Daniel Bisogno lidió con muchos problemas de salud durante los últimos años de su vida. En 2023, tuvo que ser hospitalizado por unas várices esofágicas. Al poco tiempo, le detectaron un problema en el hígado.

Con el tiempo, le diagnosticaron cirrosis no hepática. Los doctores le dijeron que su hígado estaba prácticamente “inservible”, por lo que requería un trasplante. El procedimiento se realizó en septiembre de 2024 y fue un éxito.

Desafortunadamente, surgieron complicaciones. Al poco tiempo, fue hospitalizado por una infección en la sangre. Si bien salió e intentó reincorporarse al programa, su salud decayó y volvió al nosocomio en noviembre de ese año.

El famoso estaba siendo atendido con antibióticos y, según comentó su hermano Alex, las cosas pintaban bien. Durante sus últimos días, presentó un “colapso” que afectó otros órganos. Se estaba considerando un nuevo trasplante. Al final, murió el 20 de febrero de 2025.

Tanto familiares como amigos se dijeron muy consternados y reconocieron la valentía que el conductor siempre mostró ante la adversidad.

¿Cuál fue el último mensaje de Daniel Bisogno a los conductores de ‘Ventaneando’?

Durante la más reciente transmisión de ‘Ventaneando’, se mostró el último mensaje que Daniel Bisogno les mandó a sus compañeros a través de su chat grupal. En dicho mensaje, que data del 6 de febrero, el presentador aseguraba que su tratamiento estaba funcionando.

“Pues ¿qué les digo, familia? Todo pinta muy bien, tienen que tener todos los niveles perfectos y estamos en eso, me siento bastante bien, creo que me veo muy recuperado”, expresó.

Mencionó que los doctores estaban muy al pendiente de él y afirmaba que, “en cuestión de días”, saldría del hospital, algo que lo hacía muy feliz, pues ya no soportaba el “calvario” de estar allí.

“Todos los doctores pasan diario a informarme. Todo parece indicar que será cuestión de unos días, los cuales no soporto más, ha sido un calvario, pero se cierne todo lo bueno”. Daniel Bisogno

Los presentadores señalaron que ese mensaje fue muy esperanzador para todos, por lo que la noticia de su muerte, tan solo días después de haber dicho esas palabras, fue algo “shockante”.

¿Cómo fue que la familia de Daniel Bisogno conmemoró su primer aniversario luctuoso?

En el pódcast de Mich Rubalcava, se compartió un audio de Alex Bisogno, hermano de Daniel, mencionando que se haría una misa privada para conmemorar su primer aniversario luctuoso.

Señaló que aún estaba en duda si se realizaría hoy o si se tendría que posponer, ya que su padre no estaba bien de salud y quería esperar a que se recuperara por completo.

“Queremos recordar a mi hermano, en este primer aniversario luctuoso, con una pequeña, muy pequeña misa, muy íntima, con la familia más cercana. Ahorita estamos en espera porque mi papá no se ha sentido muy bien. Estamos esperando a que él esté al 100. Si todo sale como queremos, estaremos realizando esta misa, si no, posiblemente se cambie de día si es necesario, con tal de cuidar a mi papá”, resaltó.

