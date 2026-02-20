Muerte de Daniel Bisogno: reviven el momento en que Pati Chapoy lo regañó en su última aparición en Ventaneando

A un año de la muerte de Daniel Bisogno, su nombre vuelve a colocarse entre las principales búsquedas en internet. El conductor, actor y figura central del programa de espectáculos Ventaneando murió el 20 de febrero de 2025 a los 51 años, luego de enfrentar diversas complicaciones médicas derivadas de un trasplante de hígado.

Alex Bisogno y Daniel Bisogno / Archivo TVNotas

¿De qué murió Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno murió el 20 de febrero de 2025 a los 51 años de edad. La causa de muerte fue una falla multiorgánica, consecuencia de diversas complicaciones médicas posteriores a un trasplante de hígado realizado en septiembre de 2024.

El procedimiento fue necesario luego de que se le diagnosticara daño hepático irreversible. De acuerdo con la información difundida en su momento, el trasplante fue considerado exitoso; sin embargo, el conductor presentó infecciones recurrentes que derivaron en múltiples hospitalizaciones.

Durante los meses posteriores al trasplante, su estado de salud fue reportado como delicado. Las complicaciones médicas incluyeron afectaciones que comprometieron distintos órganos, lo que finalmente derivó en la falla multiorgánica que causó su fallecimiento.

En ese periodo, su ausencia en “Ventaneando” fue intermitente. Aunque en algunas ocasiones reapareció en el foro, su condición médica limitó su participación continua en el programa.

¿Qué pasó en la última aparición de Daniel Bisogno en Ventaneando?

En la red social X, antes Twitter, la cuenta identificada como @TuTiaSandra compartió un video en el que se observa un momento correspondiente a la última colaboración de Daniel Bisogno en “Ventaneando”. En la publicación se destaca que se trata de su intervención final antes de que su estado de salud se agravara.

Durante la emisión, Pati Chapoy se dirigió al conductor y le dijo: “yo creo que te vas a ir a descansar más días a tu casa”. El comentario ocurrió en el contexto de las ausencias intermitentes que Bisogno había tenido en el programa debido a sus problemas médicos. Tras esa emisión, el conductor ya no regresó al foro.

Lo anterior fue tomado como una llamada de atención por parte de la conductora principal en contra del hoy occiso. Sin embargo, algunos señalaron que se trataría de una preocupación por la salud de Bisogno.

El fragmento difundido ha sido retomado en el marco del aniversario luctuoso, acompañado de mensajes que recuerdan su trayectoria y su última etapa frente a las cámaras. El video corresponde a una transmisión regular del programa y no se emitió como despedida oficial.

✝️ ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DANIEL BISOGNO: Esta fue su última aparición en el programa de espectáculos Ventaneando



"Yo creo que te vas a ir a descansar más días a tu casa" NUNCA VOLVIÓ AL PROGRAMA 😔



Descanse en paz #DanielBisogno pic.twitter.com/pnQ7ZuCL6S — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) February 19, 2026

¿Cuántos años trabajó Daniel Bisogno en Ventaneando?

Daniel Bisogno formó parte de “Ventaneando” durante 27 años. El programa, transmitido por TV Azteca, es uno de los espacios de espectáculos con mayor permanencia en la televisión mexicana. Bajo la conducción principal de Pati Chapoy, el formato se ha mantenido al aire por más de dos décadas.

A lo largo de su trayectoria en el programa, Bisogno participó como conductor y colaborador en distintas etapas. Su presencia se volvió constante dentro del panel, donde compartió créditos con otros conductores y reporteros especializados en información de entretenimiento.

Su permanencia de casi tres décadas lo convirtió en uno de los integrantes históricos del programa. Durante ese tiempo cubrió eventos, realizó entrevistas y formó parte de emisiones especiales relacionadas con la industria del espectáculo.

El aniversario luctuoso también ha reactivado consultas sobre su trayectoria profesional, el tiempo que permaneció en “Ventaneando” y las circunstancias médicas que rodearon su fallecimiento. La difusión del video compartido en redes sociales forma parte de este recuento que usuarios realizan a un año de su partida.

