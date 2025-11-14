Ventaneando confirma que conductor de Hoy reemplazará a Daniel Bisogno en este importante proyecto

En febrero de 2025, la producción de “Ventaneando” vivió uno de sus momentos más difíciles con la muerte de uno de sus conductores principales, Daniel Bisogno, luego de una ardua batalla por su salud. Desde entonces, surgieron múltiples especulaciones sobre quién podría suplir sus compromisos profesionales, e incluso se llegó a mencionar que su hermano Alex Bisogno podría convertirse en su sucesor.

Sin embargo, la silla del irreverente presentador ha permanecido vacía, y todo indica que seguirá así en el programa de “Ventaneanando”, pero más tarde se reveló que Pepe Magaña tomaría su lugar en “Lagunilla, mi barrio”.

Y ahora se anuncia en la obra “Don Tenorio Cómico”, finalmente se ha encontrado a la persona ideal para ocupar su lugar:se trata de un conductor de “Hoy” y actor de varios melodramas en Televisa.

¿De qué murió Danel Bisogno, conductor de Ventaneando?

Daniel Bisogno, uno de los rostros más reconocidos del periodismo de espectáculos en México, falleció el 20 de febrero de 2025 a los 51 años. La noticia fue confirmada por Pati Chapoy a través de un comunicado publicado en la red social X, donde escribió: “Con inmensa tristeza les informo que Daniel Bisogno falleció”.

El conductor enfrentó complicaciones de salud derivadas de una falla multiorgánica, que incluyó la necesidad de un trasplante de hígado y riñones. Su última hospitalización ocurrió tras una infección bacteriana en las vías biliares. En meses previos, también había presentado cuadros hepáticos y respiratorios que lo mantuvieron bajo observación médica.

Su muerte causó profunda tristeza entre colegas y seguidores, quienes destacaron su entrega al trabajo y su participación en distintos formatos televisivos durante décadas en las que se consolido como un pilar de la televisión mexicana.

¿Qué conductor de Hoy reemplazará a Daniel Bisogno en El tenorio cómico?

Fue en “Ventaneando” donde la conductora Mónica Castañeda anunció que Raúl Araiza, actor y conductor de “Hoy”, sería quien ocuparía el papel de Don Luis en la puesta en escena “El tenorio cómico”, en la cual participa también Freddy y Germán Ortega, Ninel Conde, Wendy Guevara, Abelito, Karina Torres, Ricardo Margaleff, Pierre Angelo, entre otros

“Raúl Araiza se reporta listo para suplir a nuestro querido nuestro querido ‘Muñeco’, Bisogno, en ‘El tenorio cómico’”, comentó Mónica Castañeda en la sección de breves informativas de “Ventaneando”.

Cabe destacar que Raúl Araiza se integró al elenco de El tenorio cómico el pasado fin de semana. Según el matutino, el actor de “Cadenas de amargura” se mostró contento pero también nervioso, luego de siete años sin pisar un escenario teatral.

¿De qué trata El tenorio cómico, obra en la que actuó Daniel Bisogno?

El nuevo “Tenorio cómico” llega para darle un giro divertido al clásico “Don Juan Tenorio” de Juan Zorrilla. La historia sigue la apuesta entre Don Juan y Don Luis y su intento por seducir a Doña Inés y los dilemas del protagonista, pero ahora con mucho humor y referencias actuales que hacen que todo sea más cercano y entretenido.

La obra mezcla el estilo de época con guiños a la pandemia, la vida diaria y los absurdos de la realidad mexicana, mientras los personajes viven situaciones exageradas y llenas de sarcasmo.

Las funciones son viernes a las 20:00 horas, sábados a las 17:00 y 20:30 horas, y domingos a las 17:00 horas, con una duración de aproximadamente 2 horas y 30 minutos en el Centro Cultural Teatro 2.

