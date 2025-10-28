Pati Chapoy presenta el altar de Día de muertos en honor a Daniel Bisogno; así fue el emotivo momento

A unos meses del fallecimiento del conductor y actor Daniel Bisogno, Ventaneando rindió un homenaje especial en su memoria. Durante la emisión de este lunes, Pati Chapoy presentó el altar de Día de muertos dedicado al “Muñeco”, como lo llamaban de cariño dentro del equipo del programa.

La periodista compartió con los televidentes la ofrenda colocada en el foro de Azteca, un gesto que conmovió a los seguidores del espacio de espectáculos. En el altar se pudieron apreciar fotografías del conductor, papel picado, veladoras y objetos personales, elementos típicos de esta tradición mexicana que celebra la vida y recuerda a quienes han partido.

Te puede interesar: Ventaneando: Tras muerte de Daniel Bisogno, destapan que conductora está enferma y que otra puede morir

Alex Bisogno y Daniel Bisogno / Archivo TVNotas

¿Cómo fue el homenaje de Pati Chapoy a Daniel Bisogno en Ventaneando?

El homenaje fue transmitido en vivo el 27 de octubre en la apertura del programa. Pati Chapoy saludó al público con unas palabras alusivas al Día de muertos y presentó el altar que el equipo de producción preparó especialmente para recordar al conductor.

“Estamos estrenando, obviamente, nuestro altar ofrenda hacia los muertos…” Pati Chapoy

Expresó la titular de Ventaneando al iniciar la emisión.

Durante el segmento, mientras la conductora mostraba la ofrenda, Linet Puente con pesar expresó: ¡No lo puedo creer Pati! haciendo énfasis que la muerte de su compañero sigue siento difícil de digerir.

El equipo invitó al público a sumarse al homenaje desde redes sociales, compartiendo mensajes, recuerdos y fotografías del conductor que formó parte del programa por más de dos décadas.

Te puede interesar: ¿Charly Moreno, presunto novio de Daniel Bisogno, estrena romance? Publica misteriosas fotos

@ventaneandouno #LoVisteEnVentaneando: #Cazzu le responde fuerte y claro a los abogados de Christian Nodal. 🗣️ 🔥 #ventaneando por #AztecaUNO 📺 ♬ sonido original - ventaneandouno

¿De qué murió Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando?

Daniel Bisogno, uno de los rostros más reconocidos del periodismo de espectáculos en México, falleció el 20 de febrero de 2025 a los 51 años. La noticia fue confirmada por Pati Chapoy a través de un comunicado publicado en la red social X, donde escribió: “Con inmensa tristeza les informo que Daniel Bisogno falleció”.

El conductor enfrentó complicaciones de salud derivadas de una falla multiorgánica, que incluyó la necesidad de un trasplante de hígado y riñones. Su última hospitalización ocurrió tras una infección bacteriana en las vías biliares. En meses previos, también había presentado cuadros hepáticos y respiratorios que lo mantuvieron bajo observación médica.

Su muerte causó profunda tristeza entre colegas y seguidores, quienes destacaron su entrega al trabajo y su participación en distintos formatos televisivos.

Te puede interesar: Anette Michel acepta que maltrató a Odalys Ramírez en Tempranito: "...Envidiosa, inmadura”

Daniel Bisogno / Facebook: Ventaneando

¿Cuál fue el legado de Daniel Bisogno en la televisión mexicana?

Desde su llegada al programa de espectáculos en la década de los noventa, Daniel Bisogno se consolidó como uno de los conductores más emblemáticos de Ventaneando.Su estilo directo y su manejo del humor lo convirtieron en una figura reconocida dentro del entretenimiento nacional.

Además de su labor como conductor, Bisogno incursionó en la comedia y el teatro. Participó en exitosas producciones como Lagunilla, mi barrio, obra que retomó durante los periodos en que su salud se lo permitió.

Tras su fallecimiento, figuras del espectáculo y excompañeros de diversas televisoras manifestaron su cariño y respeto hacia el presentador. En Ventaneando, su ausencia sigue siendo notable, y aunque Pati Chapoy ha dejado claro que el “Muñeco” tiene un sitio irremplazable dentro del programa.

Te puede interesar: ¿Alex Bisogno a la competencia? Tras la muerte de Daniel Bisogno, su hermano podría entrar a Hoy, revelan