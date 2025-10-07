Anette Michel acepta que maltrató a Odalys Ramírez en Tempranito: "...Envidiosa, inmadura”

Anette Michel está dispuesta a ofrecerle una disculpa a Odalys Ramírez, quien la acusó a ella y a Daniel Bisogno (†) de haberla recibido mal cuando entró al programa Tempranito, de TV Azteca, en 2001. La actriz reconoció que lo dicho por la conductora es cierto, ya que a los presentadores principales del extinto matutino les cayó de peso su llegada.

¿Anette Michel y Daniel Bisogno trataron mal a Odalys Ramírez en “Tempranito”?

Anette Michel admitió que si se comportó mal con su compañera, fue por inmadura y explicó por qué Odalys no les cayó bien a ella y a otra conductora:

“Por envidiosas. Estaba preciosa, súperchavita. A lo mejor sentimos en su momento que nos movió el tapete. No recuerdo con claridad, pero si en algún momento algo hicimos, habrá que ofrecerle una disculpa. Si a ella la lastimé, el día que me la encuentre e voy a decir: ‘Ya supe que hubo estos comentarios, no sabía que también de mí, pero si me puedes aclarar qué te hice, no lo recuerdo, y ofrecerte una disculpa, por supuesto’”.

Odalys dio a conocer estas actitudes de sus excompañeros en una entrevista con Yordi Rosado. Detalló que los conductores, quienes ya gozaban de gran popularidad en esa época, cuchicheaban a sus espaldas y no le lanzaban las mejores miradas. Además, se sentía muy oprimida, ya que la ninguneaban constantemente. Fueron años muy duros para ella.

Ante esto, Anette narró cómo fue la llegada de Odalys al programa y la inconformidad que les generó: “Yo sí me acuerdo de que, cuando entró, pues obviamente fue de: ‘¿Cómo, y esta qué vino a hacer aquí? Nos va a quitar nuestro lugar”.

Anette Michel pide perdón a Odalys Ramírez por malos tratos en “Tempranito”

“Nosotros teníamos nuestros dominios y el productor nos metió a Odalys Ramírez para aplacarnos tantito. Lo hizo a propósito.Ella, que era una criaturita, medio la padeció, porque éramos como las reinas del show. No me acuerdo de haberle hecho jamás ninguna grosería, pero tal vez sí no le dábamos la bienvenida como se la dimos a los demás. La nena no nos encantó”.

No tiene reparos en confirmar que sí ignoraban a Odalys: “Seguramente éramos unas chavas muy inmaduras. Duró muy poquito en el programa. Si la lastimé, lo siento muchísimo”.

¿Anette Michel volvería a actuar junto a su exmarido Jorge Luis Pila en telenovelas?

Por otra parte, Anette Michel estuvo casada con el actor Jorge Luis Pila, que ahora quiere regresar a las telenovelas y le encantaría trabajar con ella, a pesar de que su separación estuvo marcada por rumores de infidelidad:

“Sería un honor y yo aceptaría. Solo tengo los mejores recuerdos de esa persona maravillosa. Por algo me casé con él. Han pasado más de 20 años. No lo he visto. Debe de ser un ser humano completamente diferente al que yo recuerdo, pero me va a dar gusto”.

Anette Michel recuerda a su amigo Daniel Bisogno a 7 meses de su muerte

Anette Michel compartió que extraña a su gran amigo Daniel Bisogno: “No se me ha manifestado y me encantaría. Lo amaba con toda la fuerza de mi corazón. Fue para mí un hermano, un ser maravilloso. Conmigo no tuvo más que cosas buenas, apoyos y consejos. Me llevó siempre a sus proyectos. Ojalá lo pueda soñar en algún momento”.

Actualmente participa en la obra de teatro “Dios mío, hazme viuda por favor”, donde se habla de las crisis de pareja. Asegura que en sus 18 años de matrimonio no todo ha sido miel sobre hojuelas, pero que su esposo, Gregorio Jiménez, es brillante y todos los días deciden estar juntos.

Es el primer trabajo en el que le toca decir groserías, cosa que ella no hace en su vida real, y hasta tiene una escena (subida de tono) con Aleida Núñez. “Yo quería hacer algo diferente y me llegó este personaje de ‘Margarita’. Me tuve que quitar el pudor”, concluyó.

¿Qué dijo Odalys Ramírez sobre malos tratos de Anette Michelle y Daniel Bisogno en “Tempranito”?

Odalys Ramírez reveló a Yordi Rosado que la pasó mal cuando llegó al programa “Tempranito”, pues los conductores Daniel Bisogno y Anette Michel no la querían.

“Me recibieron mal, realmente mal. Según sé, porque me lo contaron años después, el productor en ese momento de Tempranito estaba teniendo muchas diferencias con ellos, porque, según él, a ellos se les estaba subiendo la fama a la cabeza, especialmente a las mujeres. Eso fue lo que a mí me contaron, y que entonces él dijo: ‘Vamos a meterles a una chavita guapa y que les empiece a hacer ruido’”.

“Me hablaban lo necesario... Me daba cuenta de que había cuchicheos,miradas. Uno sabe, uno siente la energía, y yo trataba de ser buena onda... Incluso tendía a hacerme más chiquita para tratar de encajar, pero ni con eso. Fueron unos años muy duros. Estuve 2 años”. “Fue un alivio tremendo dejar Tempranito porque me sentía muy oprimida y que mientras más haces menos te dan tu lugar y más te ningunean”.

