¿Odalys Ramírez y Ninel Conde discutieron en la gala de La casa de los famosos México? “Ya estás afuera”

Pese a que Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada de ‘La casa de los famosos México’ todavía ha generado revuelo en las redes sociales por sus polémicas declaraciones sobre el reality. En esta ocasión, se volvió viral el incómodo momento que protagonizó con Odalys Ramírez en plena gala.

Cabe recordar que Ninel Conde regresó a las galas de ‘La casa de los famosos México’ 2025 junto a Mariana Botas y Priscila Valverde, también eliminadas de la competencia, tras varios días de ausencia. ¿Por una multa millonaria?

Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada de La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Por qué Ninel Conde iba a pagar una multa millonaria tras salir de La casa de los famosos México?

Ninel Conde, exintagrante del cuarto Día de ‘La casa de los famosos México’, realizó varias declaraciones en las que aseguró que abandonó el reality por decisión propia y no por el voto del público. La cantante comentó que se sentía agotada y que, supuestamente, todo estaba arreglado de antemano.

Tras esta polémica, trascendió que la producción del programa, supuestamente, habría mostrado su molestia por sus declaraciones y que, presuntamente, podría sancionarla con una fuerte multa. En un inicio se habló de 500 mil pesos, pero después el monto señalado aumentó a un millón de pesos, de acuerdo con información difundida por Chamonic.

“Según dicen, ella está enfrentando una demanda de más de 1 millón de pesos (pienso yo que pudieran ser dólares) por hablar de LCDLFMX y POR INCUMPLIR SU CONTRATO, también, según me cuentan, ella tiene ya abogado y sería Guillermo Pous quien se encargue de este caso”, reveló Chamonic.

Trascendió que Ninel Conde tendría que pagar una fuerte multa tras, supuestamente, romper acuerdos de confidencialidad sobre su participación en La casa de los famosos México.

¿Ninel Conde fue obligada a asistir a las galas de La casa de los famosos México?

Luego de varios días de que se dio a conocer este rumor, en entrevista con Marie Claire, Ninel Conde recalcó que sus comentarios después de salir de La casa de los famosos México fueron solo una broma y expresó que no comprende por qué muchos lo tomaron “tan en serio”. Además, subrayó que su salida del reality fue determinada por el público.

“Obviamente, fue cotorreo, chavos. Además, al oficial (que estaba cuando salí de ‘La casa’) no le di tanta explicación, pero me vio (salir) con ocho maletas”, agregó.

Ninel Conde regresó a las galas de La casa de los famosos México / Redes sociales

Aunque la actriz no confirmó que, supuestamente, sería sancionada por la producción La casa de los famosos México, se especuló que, presuntamente, parte del acuerdo para no pagar la multa era que asistiera a las galas del reality. Sin embargo, ella dejó claro que el equipo del programa le dio permiso de faltar una semana para atender su salud mental.

“Por todo eso, la producción me dio la oportunidad de irme a casa una semanita, para acomodar mis sentimientos, mis emociones, para estabilizarme”, dijo.

¿Qué pasó entre Odalys Ramírez y Ninel Conde en la gala de La casa de los famosos México?

Depués de todas las polémicas antes mencionadas, el pasado jueves 4 de septiembre, Ninel Conde, ‘el Bombón asesino’, Priscila Valverde y Mariana Botas asistieron como invitadas a la gala de ‘La casa de los famosos México’, donde compartieron sus opiniones acerca del desempeño de los concursantes del reality.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue el momento en que Ninel Conde compartió sus impresiones sobre que los habitantes de ‘La casa de los famosos México’ no lograron obtener el presupuesto completo para poder comprar alimentos para la semana.

Odalys Ramírez y Ninel Conde protagonizan un polémico momento en La casa de los famosos México. / Redes sociales

“Se siente peor eso a que te nominen, lo juro. Los que hacemos ejercicio te da mucha hambre y es desesperante”, dijo Conde.

Tras el comentario de Ninel Conde, la conductora de La casa de los famosos México, Odalys Ramírez, la interrumpió y señaló que lo positivo era que ya estaba fuera del reality y no tendría que preocuparse por el presupuesto. Esta respuesta provocó las risas de los demás invitados en la gala.

“Bueno, pero tú ya estás acá afuera, querida Ninel”. Odalys Ramírez

Como era natural, esta respuesta no pasó desapercibida en redes sociales. Hubo quienes celebraron que, aparentemente, Odalys Ramírez “haya puesto en su lugar a Ninel”, así como otros señalaron que el comentario de la conductora no fue muy cordial.

Al momento, Ninel Conde no ha dado su opinión sobre el polémico momento con Odalys Ramírez en ‘La casa de los famosos México’.

Cabe recordar que no es la primera vez que ambas personalidades protagonizan un tenso momento. Ninel Conde, supuestamente, ignoró a Odalys Ramírez en su presentación en ‘La casa de los famosos México’. ¿Hay enemistad entre ellas?