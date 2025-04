Exconductor de ‘Al extremo’ estafó a varios famosos: Anette Michel, Anette Cuburu, Gary Centeno y otros

Una nueva polémica sacude a la farándula mexicana. Según reveló el periodista Gabo Cuevas en el programa ‘Dulce y picosito’, varios famosos que han trabajado en TV Azteca aseguran haber sido víctimas de un fraude orquestado por un exconductor: Artur Vázquez, quien formó parte del programa ‘Al extremo’

Actualmente, Artur Vázquez opera una agencia dedicada a contratar celebridades para eventos y campañas publicitarias. Sin embargo, el escándalo estalló cuando varios famosos comenzaron a denunciar públicamente que, pese a haber cumplido con su trabajo, no han recibido el pago prometido.

“Me busca Gary Centeno y me dice: ‘Estoy muy sacado de onda porque esta persona no me está pagando. Me debe 30 mil pesos. Me dice: “No es mucho, pero son siete meses que me da largas, que el cliente no paga y perdón, pero nosotros ya cumplimos’”, relató Gabo Cuevas a ‘Dulce y picosito’

Mira: Ex de famosa cantante se puso de acuerdo con una clínica de fertilizaci

Aseguran que Artur Vázquez habría estafado a varios famosos como Gary Centeno, Álex B, Mauricio Mancera, entre otros. / Facebook: Artur Vázquez

¿Qué famosos habrían sido estafados por Artur?

Este no fue un caso aislado. Cuevas explicó que otros artistas como Álex B, Carlos Guerrero y Agustín Argüello también trabajaron en el mismo evento en Kidzania, y todos están exigiendo el pago correspondiente:

“Todos ellos le están cobrando a este chico porque les debe más de 200 y tantos mil pesos”, afirmó. Gabo Cuevas

La lista de afectados no termina ahí. Cuevas aseguró que Anette Michel reclama más de 250 mil pesos, mientras que Anette Cuburu exige el pago de más de 80 mil pesos por un evento en Veracruz que nunca le fue liquidado.

Según el periodista, el modus operandi de Vázquez consistía en ganar la confianza de los famosos gracias a su cercanía con el medio: “Anette fue muy lista y le puso un ultimátum y le dijo necesito que me pagues lo que me debes”.

“Esta persona les decía: ‘Regresando te doy el dinero’ y se alargó. Como él era amigo de muchas celebridades, confiaban en él. Pero luego empezaron a notar que los pagos nunca llegaban”, explicó.

Los nombres siguen sumándose, de quienes también habrían sido víctimas del mismo engaño.



Gaby Ramírez,

Mauricio Mancera,

Gaby Crassus,

‘la Choco’

Atala, y

‘Warrior’.

“Todos víctimas del fraude de que les conseguía campañas. Las hacían y no les pagaba. Les decía que los clientes no le pagaban. Son muchos. Es un fraude muy grande. Yo la verdad lo aprecio mucho, pero no ha hecho lo correcto. No quería ventilarlo pero tengo amigos del otro lado afectados”, contó.

Mira: Enrique Iglesias: Mujer llora y está al borde del divorcio tras creer que tenía un romance con el cantante

Aseguran que Artur Vázquez habría estafado a varios famosos como Gary Centeno, Álex B, Mauricio Mancera, entre otros. / Facebook: Artur Vázquez

Famosos preparan demanda colectiva contra Artur Vázquez

Ante la falta de respuesta y el creciente número de afectados, los famosos se habrían unido para tomar acciones legales, según Cuevas.

“Va a haber una demanda colectiva. Todos los que mencioné crearon un chat para poder exponer las pruebas suficientes, porque no les daba contrato. Afortunadamente tienen como evidencia las fotos y videos de los eventos”, reveló Gabo.

Se espera que en las próximas horas emitan un comunicado conjunto para denunciar públicamente al exconductor y ejercer presión para que responda por los adeudos.

¿Quién es Artur Vázquez?

Artur Vázquez trabajó durante varios años en TV Azteca y fue conductor de ‘Al extremo’ en sus emisiones de fin de semana. Actualmente lidera su agencia Artur Vázquez.

Mira: Hombre es estafado por novia falsa creada por Inteligencia Artificial, ¡perdió más de medio millón de pesos!