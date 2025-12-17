Fátima Bosch, Miss Universo 2025, criticada por conductores de Ventaneando en vivo: “Te guardamos un rato”

La reciente visita de Fátima Bosch, actual Miss Universo, a su natal Tabasco continúa generando controversia en redes sociales y en la televisión mexicana. Esta vez, las críticas se centraron en Ventaneando, donde sus conductores cuestionaron duramente la actitud de la reina de belleza durante un desfile organizado en su honor, en el que incluso fue bajada a la fuerza de un carro alegórico. Las declaraciones, ya son debatidas en redes sociales. ¿Qué dijeron?

Conductores de Ventaneando / Redes sociales

¿Cómo fue bajada Fátima Bosch de un carro alegórico, durante desfile en Tabasco?

En un vídeo difundido en redes sociales se aprecia a Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, bajando del carro alegórico con el apoyo de una persona que presuntamente forma parte del equipo organizador del evento. Hasta ahora, no existe un pronunciamiento oficial que aclare con precisión los motivos que llevaron a tomar dicha decisión.

En redes sociales, algunos usuarios especularon sobre si la Miss Universo estaba “excesivamente animada” a lo largo del desfile, mientras que otros pusieron el énfasis en la manera en que fue retirada del vehículo. No obstante, en los videos que circulan no se perciben gestos de molestia ni señales de incomodidad por parte de la modelo.

Lejos de mostrar resistencia, Fátima Bosch se observa sonriente y relajada mientras recibe ayuda para descender. Aunque el instante fue breve, bastó para encender la conversación digital y sumar un nuevo capítulo a las polémicas que han acompañado su imagen desde que obtuvo la corona.

Se Viraliza un video de Fátima Bosch siendo bajada de un carro alegorico / Capturas de pantalla



¿Qué dijeron los conductores de Ventaneando al desfile de Fátima Bosch en Tabasco?

Durante una de las recientes emisiones de Ventaneando, los conductores analizaron varios videos que circularon ampliamente en redes sociales. En ellos se observa a Fátima Bosch bailando de manera efusiva sobre un carro alegórico, en Tabasco, saludando al público y moviéndose al ritmo de la música en pleno desfile. Para algunos usuarios, la escena reflejaba alegría y cercanía con su gente; sin embargo, para los panelistas del programa, esta actitud no correspondía a la imagen que debe proyectar una Miss Universo.

Pedro Sola explicó que la modelo regresó a Tabasco para participar en celebraciones locales que incluyeron un desfile y posteriormente un evento masivo en un estadio.

La crítica más directa llegó de voz de Ricardo Manjarrez, quien afirmó que Fátima Bosch “estaba dándolo todo”, pero recordó que su papel como Miss Universo implica representar una institución con reglas claras. “ Es Miss Universo, no es la reina del carnaval ”, sentenció el conductor.

Entre varios puntos de vista, se escuchó también a Pedro Sola, quien también afirmó que debe existir un código de conducta para las Miss Universo:

Debe haber un código de conducta, para las Misses Universo. (...) Pues sí la bajaron, porque está haciendo quedar mal. Pedro Sola

Todos, incluida Pati Chapoy, coincidieron en que la espontaneidad debe tener límites cuando se ostenta un título de tal magnitud.

@tendenciaspopmx 👉 ¿Festejo o falta de protocolo? En Ventaneando criticaron a Fátima Bosch por bailar en un desfile en Tabasco y lanzaron la frase: “Es Miss Universo, no es la reina del carnaval”. El debate está encendido en redes 🔥 ¿Tú qué opinas? 💬 Ventaneando FatimaBosch MissUniverso Tabasco Espectaculos ♬ sonido original - Tendencias Pop Mx

¿Fátima Bosch formára parte de La casa de los famosos 4?

Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México, lanzó una invitación a Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, para sumarse a la cuarta temporada del reality. El ofrecimiento se hizo de forma directa y sin rodeos, planteando la posibilidad de que la reina de belleza participe en uno de los programas de convivencia más populares y comentados de la televisión mexicana.

Nos encantaría, Fátima, si nos estás viendo, estás invitada a formar parte de La casa de los famosos. Por favor, por favor, dile, te dejo mi teléfono y le dices que me llame. Que esté dentro de la casa. Alguien que tiene tanto que decir. Rosa María Noguerón

Hasta ahora, Fátima Bosch, Miss Universo 2025, no ha dado ninguna declaración pública respecto a la invitación para participar en La casa de los famosos México. Su eventual incorporación al programa dependerá de un factor crucial: los contratos que regulan las actividades de las reinas de belleza durante su reinado.

Dichos acuerdos suelen incluir pautas estrictas sobre los compromisos y apariciones que pueden asumir, con el fin de proteger la imagen institucional del certamen, por lo que se ve lejana la posibilidad .

