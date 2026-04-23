Colaborador de Ventaneando es agredido en el funeral de las víctimas del ataque a ‘Sin senos sí hay paraíso’

Durante el fin de semana pasado, la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ vivió un hecho lamentable. Y es que un sujeto identificado como José se acercó con un arma punzocortante y lastimó a varios miembros del staff durante las grabaciones de la serie en Colombia. El saldo final fue de tres muertos, entre ellos el agresor, y un lesionado.

En estos días, se realizó el funeral de los dos trabajadores fallecidos en su país natal. Como era de esperarse, muchos medios de comunicación tanto locales como internacionales acudieron al evento, incluyendo un corresponsal del programa ‘Ventaneando’.

Desafortunadamente, el reportero del vespertino de TV Azteca fue agredido y hasta amenazado mientras realizaba su labor periodística. Esto fue lo que pasó.

Ataque a producción de Sin senos sí hay paraíso / Redes sociales

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¿Qué pasó durante las grabaciones de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en Colombia?

Todo ocurrió el sábado 18 de abril. De acuerdo con información de autoridades locales, se estaban realizando las grabaciones de la nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en la localidad de Santa Fe, Colombia.

Durante una pausa, un miembro del staff identificado como Nicolás se apartó un poco para fumar. En algún punto, el agresor se acercó y, sin mediar palabras, lo atacó con un arma punzocortante. Otros empleados de la producción se dieron cuenta de la situación y acudieron en defensa de su compañero.

En el enfrentamiento, otra persona de la producción identificada como Henry también fue asesinada, mientras que un tercero, de quien aún se desconoce su nombre, resultó herido, teniendo que ser trasladado al hospital más cercano para tratar sus lesiones. Su diagnóstico es reservado. El atacante también perdió la vida.

“Un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma cortopunzante a un ciudadano. Posteriormente, varias personas que se encontraban en este lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre ellas el agresor”, se informó.

Según el medio ‘Noticias RCN’, los que mataron al agresor fueron detenidos. Poco después fueron liberados, ya que el delito fue cometido en “legítima defensa”.

#ATENCIÓN | @NoticiasRCN conoció los videos de cámaras de seguridad que captaron el cruel ataque durante el rodaje de una producción en Bogotá. De acuerdo con las autoridades, no se trató de un robo ni una riña, pues el ataque se dio sin mediar palabra.▶️ pic.twitter.com/a1lIquQP98 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) April 20, 2026

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Así fue como agredieron a un corresponsal de ‘Ventaneando’ en el funeral de los miembros del staff de ‘Sin senos sí hay paraíso’

En la emisión más reciente del programa ‘Ventaneando’, se presentó el testimonio de Germán Zirene, un corresponsal que había acudido a la iglesia donde se estaba realizando el funeral de Henry, una de las víctimas en el ataque contra la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’.

De acuerdo con Zirene, estaba grabando con normalidad cuando “se le fueron encima todos los de la producción” de la serie para exigirle que se fuera. Afirma que incluso intentaron quitarle la cámara cuando se había salido de la iglesia para grabar unas escenas.

“Ayer viví momentos horribles. Desde el momento en que entré a la iglesia, todo el equipo de producción se me vino encima. Fui a recibir la comunión y tenía a dos tipos detrás de mí y me pidieron que no grabara. Cuando salgo, se me vino una persona de producción a intimidarme, me iba a golpear. Me querían quitar el celular”. Germán Zirene

Incluso mencionó que, cuando estaba a punto de tomar un taxi para retirarse, otra persona se acercó para agredirlo: “Se me viene encima otra persona de producción a golpear el carro. El conductor le dice: ‘Yo soy una persona (que conduce un taxi por aplicación), por favor no golpees el carro’”, indicó.

Por si esto fuera poco, aseguró que, mientras estaba transitando en el vehículo, una persona en moto se le emparejó para amenazarlo y decirle que, si no dejaba de reportear lo ocurrido en la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’, “se tendría que atener a las consecuencias”.

Debido a ello, el comunicador dijo que va a proceder legalmente, pues se le hace injusto que quieran impedir que se realice un “trabajo periodístico”.

Funeral de Sin senos sí hay paraíso / Redes sociales

¿La productora de ‘Sin senos sí hay paraíso’ fue la culpable del ataque?

El corresponsal de ‘Ventaneando’ también dejó ver que la productora presuntamente habría tenido parte de la culpa en lo ocurrido. Y es que no habrían pedido apoyo policíaco ni el permiso para grabar en esa zona que, según el reportero, es una de las más peligrosas de Colombia.

“La productora debe solicitar a la policía un acompañamiento porque, en esta ocasión fueron dos chicos, pero a la próxima podría ser hasta un actor. No solicitaron acompañamiento o apoyo policial para la grabación. Este fue el desenlace”, indicó.

Finalizó diciendo que los miembros del staff, aparentemente, trabajarían en condiciones muy precarias. Estarían trabajando turnos de hasta 14 horas, con un pago de 800 pesos mexicanos y sin ningún tipo de prestación, por lo que pidió mejores condiciones de trabajo para ellos.

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