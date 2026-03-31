Ventaneando estalla contra Jorge D’Alessio por su reacción ante rumores de separación: “Que le baje”

El nombre de Jorge D’Alessio volvió a sacudir al mundo del espectáculo, pero no por la música, ni por los éxitos de Matute, sino por un momento incómodo y explosivo con la prensa que terminó generando una fuerte crítica en Ventaneando. Los rumores sobre una posible separación de Marichelo Puente, detonados por movimientos en redes sociales, se encendieron aún más tras la reacción del cantante en el aeropuerto, donde dejó claro que no piensa dar explicaciones sobre su vida personal. El desplante no pasó desapercibido y, lejos de apagar el fuego, provocó un intenso debate en televisión que dejó al músico en el ojo del huracán.

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Jorge D’Alessio y su esposa / Redes sociales

¿Por qué Jorge D’Alessio explotó en el aeropuerto al ser cuestionado sobre su relación con Marichelo?

Durante el fin de semana, las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios luego de que los cibernautas detectaran señales claras de distanciamiento entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente. Ella borró las fotografías junto al cantante y dejó de seguir no solo a su esposo, sino también a varios integrantes de Matute, lo que desató especulaciones sobre una posible crisis matrimonial.

El tema tomó aún más fuerza cuando Jorge fue interceptado por reporteros en el aeropuerto y cuestionado directamente sobre su relación. Visiblemente molesto, el cantante reaccionó de manera contundente, lanzando un discurso que sorprendió incluso a quienes lo conocen por su carácter accesible.

Jorge D’Alessio “¿Alguna vez me han visto hablar de mi vida personal? No, no sé. ¿Ustedes creen que lo voy a hacer? No tengo ninguna necesidad de darle unas explicaciones ni a sus programas, ni a ustedes, ni a nadie”

Lejos de detenerse ahí, Jorge continuó defendiendo su postura y subrayó que, desde su perspectiva, los medios no tienen derecho a exigir respuestas sobre su vida privada.

“La única explicación que un artista debe dar al público es dar un buen espectáculo y entregarse y hacer un show de primera por los boletos que ellos pagan. Hay gente que tiene la necesidad de salir en estos programas. Yo, gracias a Dios, no tengo por qué darles explicaciones de nada”, añadió.

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Marichelo Puente y Jorge D’Alessio desatan rumores de separación / IG: @macpuente / @jorgedalessio

¿Qué dijo Jorge D’Alessio sobre su vida privada y su relación con los medios?

La declaración que más incomodidad generó fue aquella en la que Jorge D’Alessio cuestionó abiertamente el rol de los medios de comunicación, acusándolos de vivir bajo una idea errónea sobre los artistas.

“Lo que pasa es que los medios de comunicación viven con la arrogancia de creer que un artista tiene que dar explicaciones de su vida privada y están en una mentira muy grande. De mi vida personal nunca he hablado. No voy a empezar hoy”, sentenció.

Sin embargo, minutos después, el cantante bajó un poco el tono y aceptó que, aunque no atraviesa su mejor momento emocional, eso no interferirá con su trabajo arriba del escenario. Reconoció que su relación pasa por una etapa complicada, pero aseguró que cumplirá con su público como siempre.

Jorge D’Alessio “El artista tiene que entretener y tienes que salir con tu mejor cara. Mi padre en paz descanse una vez me lo dijo: ‘¿Te quieres dedicar a la música?’ y le dije: ‘Sí, papá’. Me dice: ‘Pues yo tuve que ir a hacer un palenque el día que murió mi madre y tuve que salir a dar la mejor cara porque la gente pagó un boleto’”

Finalmente, dejó claro que, aunque su corazón atraviesa un momento difícil, se mantiene firme.

“Entonces, si a esto te quieres dedicar, tienes que aprender a comerte una rebanadita de todos los días… El corazón está pasando por un momento complicado, pero tranquilo”, concluyó.

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¿Por qué Ventaneando arremetió contra Jorge D’Alessio y le pidió “que le baje”?

La respuesta del cantante Jorge D’Alessio no cayó nada bien en el foro de Ventaneando, donde los conductores coincidieron en que la actitud fue injusta con los reporteros.

Pedro Sola fue directo y fiel a su estilo, sugiriendo que Jorge debía moderar su postura: “Que le baje”, expresó, recordando que el interés mediático es parte inherente de la carrera de cualquier artista consolidado.

Por su parte, Mónica Castañeda y Rosario Murrieta señalaron que el músico prácticamente se “desquitó” con la prensa, pese a que el programa ha seguido su trayectoria con respeto, cubriendo desde su boda hasta los momentos más emblemáticos de Matute.

Rosario fue clara al señalar la contradicción: “Es un matrimonio que nos guste o no es necesario… nosotros también queremos saber qué está pasando en este fin”.

Por su parte, Ricardo Manjarrez consideró que D’Alessio, por su trayectoria, debería saber manejar este tipo de situaciones con mayor experiencia: “Es un viejo lobo de mar, sabe cómo funciona esto y no tendría por qué perder los estribos”, comentó.

El remate llegó de la voz de Pedro Sola, quien expresó sorpresa por la reacción del cantante, asegurando que normalmente se comporta de forma amable con la prensa.

“Me extraña de Jorge, porque él en general siempre contesta de muy buen humor y de muy buena gana”, dijo Pedrito antes de enviarle un mensaje claro: que le bajara a su actitud defensiva.

Hasta el momento, Jorge D’Alessio no ha reaccionado públicamente a las críticas de Ventaneando por la actitud que mostró frente a los reporteros.