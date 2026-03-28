¿Marichelo Puente y Jorge D’Alessio se separan? Destaparían pruebas de ¿infidelidad? Ellos reaccionan: FOTOS

Hace unas horas los nombres de Marichelo Puente y Jorge D’Alessio comenzaron a llamar la atención en redes sociales. Esto debido a los rumores de una supuesta separación entre la pareja por una presunta infidelidad. La situación no pasó desapercibida entre usuarios, dado que, semanas atrás, ambos se dijeron totalmente unidos tras el accidente que sufrió su hijo en Tulum.

Marichelo Puente y Jorge D’Alessio desatan rumores de separación tras accidente de su hijo en Tulum. / IG: @macpuente / @jorgedalessio

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¿Qué le pasó al hijo de Marichelo y Jorge D’Alessio en Tulum?

El pasado 18 de febrero de este año, Marichelo Puente dio a conocer que su hijo sufrió una mordedura de tiburón en el mar durante sus vacaciones en Tulum, Quintana Roo. Mediante sus redes sociales, la también hermana de Anahí compartió con sus seguidores cómo vivieron estos momentos de terror.

“Resulta que estábamos en Tulum y mis hijos estaban junto con un amigo a 20 pasos de nosotros, en la orillita del mar… En eso, empezaron unos gritos horribles de mi hijo; lo escuchó su hermano”, relató en su video.

Marichelo Puente habla sobre el accidente que vivió su hijo en Tulum. / Redes sociales

“Gritaba muchísimo diciendo que algo lo había picado y resulta que gritaba que algo lo había picado; su hermano, en ese momento, pensó que era un cangrejo o algo así. Vuelve a gritar, llega por su hermano y lo jala, jala al amiguito también y le ve toda la pierna llena de sangre y ve una cola que se va”. Marichelo Puente

Al darse cuenta de que la herida era “bastante grande”, Marichelo no tardó en llevar a su hijo al hospital de emergencia.

“Llegamos (al hospital) y había un médico ortopedista que inmediatamente lo limpió y lo cosió y, nos dice: ‘Fue una mordida de tiburón’. No les quiero explicar lo que sentí en ese momento; ayer platicaba con mi hermana y la familia y es de no creerse, yo sigo en shock. Lo ves en documentales y cosas así, pero nunca te imaginas tan cercano con tu hijo”. Marichelo Puente

Finalmente, la actriz dejó claro que la situación no pasó a mayores y su hijo se encontraba bien de salud. Por su parte, Jorge D’Alessio destacó la preocupación por esta lamentable situación. Sin embargo, reconoció que su esposa reaccionó rápido y todo quedó en una anécdota.

“Mi mujer estuvo ahí y reaccionó tan rápido, aunque ustedes no lo crean, hace muchos años fue paramédico y reaccionó impresionante, le hizo un torniquete con una toalla, y gracias a Dios, hoy todo es una anécdota” Jorge D’Alessio

Así lo dijo Marichelo Puente:

Marichelo Puente, esposa de Jorde D'Alessio, RELATA que su hijo SUFRIÓ MORDIDA de tiburón ¿Qué piensas sobre sus declaraciones?#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/lOwk6vchYb — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) February 19, 2026

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¿Por qué se dice que Marichelo Puente y Jorge D’Alessio se separaron por una infidelidad?

Tras encender las alarmas por la salud de su hijo, la noche del pasado 27 de marzo trascendió que presuntamente Marichelo Puente y Jorge D’Alessio enfrentarían una crisis en su matrimonio.

A través de su cuenta de Instagram, Jaqueline Martínez, mejor conocida como ‘Chamonic’, informó que la pareja presuntamente ya estaría separada tras una supuesta infidelidad.

Aunque no dio detalles sobre quién presuntamente habría cometido la traición en el matrimonio, destacó que las pruebas de la separación serían que, ¡ella lo dejó de seguir y quitó las fotos con él en su perfil de Instagram!

“Marichelo y Jorge D’Alessio estarán pasando por una fuerte crisis matrimonial. Incluso, ya se habla de separación tras una supuesta infidelidad... En el perfil de Marichelo ya no aparecen fotos con Jorge; todo indica que fueron archivadas o eliminadas”. Chamonic

“Ella ya NO lo sigue, pero él sí la sigue a ella. (Ya saben, típico cuando algo no anda bien”, agregó.

Chamonic habla sobre una presunta infidelidad ente Jorge D’Alessio y Marichelo Puente / IG: @chamonic3

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¿Cómo reaccionaron Marichelo Puente y Jorge D’Alessio tras rumores de infidelidad?

Eso no es todo, ‘Chamonic’ también compartió que la actriz se encuentra “tranquila” en pleno festejo por el cumpleaños de su mamá, al lado de toda su familia. Mientras que Jorge, no ha publicado ni una sola felicitación en alusión a este importante día.

“Marichelo hoy está muy tranquila celebrando el cumpleaños de su mamá, rodeada de su familia; lo que llamó la atención es que Jorge NO ha publicado absolutamente nada. Ni felicitación, ni presencia, ni señal. Y eso que antes era de los primeros en hacerse notar en fechas importantes y siempre estaba presente”. Chamonic

Lo anterior lo confirmó la misma Marichelo, quien reaccionó en redes con algunas fotografías, videos y momentos con su familia en Instagram.

Marichelo Puente está festejando el cumpleaños de su mamá sin Jorge D’Alessio. / IG: @macpuente / @jorgedalessio

Por su parte, Jorge D’Alessio también reaccionó en redes con algunas historias en su cuenta de Instagram. Sin embargo, la que más llamó la atención fue la que aparece con sus hermanos, Ernesto y César.

Aunado a lo anterior, lanzó el siguiente mensaje:

“El corazón sana y se levanta cuando estamos los tres juntos”. Jorge D’Alessio

Sin embargo, ninguno de lo dos ha hablado directamente sobre los rumores de una presunta infidelidad. Cabe señalar que Chamonic destacó que Marichelo Puente y Jorge D’Alessio fueron vistos juntos por última vez el pasado 17 de marzo. ¿Confirmarán su ruptura?

Jorge D’Alessio reapareció en redes con sus hermanos Ernesto y César. / IG: @macpuente / @jorgedalessio

¿Quién es Marichelo Puente y cómo inició su relación con Jorge D’Alessio?

María del Rocío, Marichelo, Puente Díaz es una artista mexicana que ha desarrollado su carrera como actriz, cantante y personalidad televisiva, ganando notoriedad en el mundo del espectáculo desde temprana edad.

En la década de los noventa formó parte de la telenovela ‘Chiquilladas’, uno de los fenómenos más populares en su momento.

A lo largo de los años, ha participado en programas unitarios y de revista, donde también ha hablado sobre aspectos de su vida, tanto personal como profesional.

Marichelo Puente y Jorge D’Alessio desatan rumores de separación / IG: @macpuente / @jorgedalessio

En el plano personal, mantiene una relación con Jorge D’Alessio, con quien inició una historia de amor que, según han contado, surgió a partir de su convivencia en el medio artístico y amistades en común.

Él contó a ‘Sale el sol’ que pidió su mano en plena Navidad:

“Yo le pedí matrimonio a mi esposa en la primera Navidad que ella me invitó a pasar con su familia y, antes de hincarme, le dije: ‘Nunca había vivido una Navidad así, me encanta y yo quiero vivir todas las navidades de mi vida como la estoy viviendo ahorita, para eso necesito ser parte de tu familia’. Entonces, me hinqué y le di el anillo en una Navidad y a partir de ahí mis navidades han sido maravillosas” Jorge D’Alessio

Con el tiempo, su vínculo se consolidó hasta formar una familia. Marichelo Puente y Jorge D’Alessio tiene dos hijos en común.