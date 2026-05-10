¿Pandora se separa por problemas en la familia? Mayte Lascurain acepta competencia ¿problemática? con su hermana

La cantante Mayte Lascurain sorprendió al público al hablar sobre aspectos poco conocidos de su relación con su hermana, Isabel Lascuráin. En medio del éxito del programa Juego de voces: Hermanos y rivales, la integrante del grupo Pandora confesó que, aunque hoy existe una relación sólida entre ambas, su relación no siempre ha sido así. ¿Separación?

Las ‘Pandora’ de luto, muere el padre de una de las exintegrantes del grupo, un querido músico: ¿Quién era? / YT: Pandora Vïdeos

¿Mayte Lascuarin revela separación de Pandora tras diferencias con Isabel Lascurain?

Todo comenzó hace unas semanas, cuando Mayte Lascurain, integrante de Pandora, reveló a TVNotas que la historia de la agrupación no ha sido fácil después de 40 años.

En sus palabras, han habido momentos en los que han dudado en seguir, pero cuando reciben premios, distinciones y cariño del público, el tiempo parece pasar muy rápido:

Es un proceso. Siempre habrá momentos de crisis, momentos duros, de enfermedad e incluso de tirar la toalla, pero siempre teniendo el amor de las 3 y sabiendo entender desde el amor. Mayte Lascurain

Por último, Mayte Lascurain revela que se encuentra iniciando una nueva etapa al integrarse a un programa, una experiencia completamente inédita para ella: “ Estoy en Juego de voces, estoy con la gira de Pandora, además con las Flans. A la vida hay que decirle que sí ”, dijo a TVNotas.

¿Será que esta nueva etapa significa el fin de Pandora? Esto es lo que dijo la cantante.

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Mayte Lascurain reacciona a críticas por no estar arreglada. / Instagram: @maytelascurainoficial

¿Mayte Lascurain e Isabel Lascurain tienen problemas dentro de Pandora?

Aunado a las declaraciones de Mayte Lascurain a TVNotas, una nueva declaración explota las redes sociales. Ya que la cantante aceptó que en una entrevista para Las estrellas, que su relación con Isabel Lascurain no era la mejor, sobre todo en su infancia.

Mayte afirmó que de pequeñas había una clara rivalidad, sobre todo por la atención de su papá: “ Cuando éramos niñas entre nosotras, sí. Isabel era una consentida de mi papá y entonces era una competencia por llamar la atención de papá ”, señaló Mayte.

Confirmando la información de TVNotas, Mayte revela que esa actitud fuerte de Isabel la ha traído a épocas recientes: “ Hoy día Isabel sigue teniendo una personalidad muy fuerte, con la que tienes que competir constantemente ”, confesó la cantante.

A pesar de esas diferencias, Mayte reconoce que esta etapa forma parte natural de la convivencia entre hermanos, especialmente cuando se comparten espacios, afectos y expectativas familiares.

¡Afortunadamente NO hay separación!

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Mayte Lascurain en Juego de Voces

¿Quién es Mayte Lascurain?

Mayte Lascurain es una reconocida cantante mexicana, famosa por ser parte del exitoso grupo Pandora, una de las agrupaciones femeninas más importantes de habla hispana durante las décadas de los 80 y 90.

Con Pandora, Mayte alcanzó gran popularidad con temas como “ Cómo te va mi amor ”, “ Sólo él y yo ” y “ Cuando no estás conmigo ”, convirtiéndose en referentes del pop latino. La agrupación ha vendido millones de discos y ha realizado giras por diversos países.

Además, ha compartido con Pandora, tours junto a Flans, otra de las agrupaciones femeninas más importantes de los 80 y 90.

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