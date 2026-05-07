¿Flans y Pandora ya no se aguantaban? Anuncian conciertos por separado, ¿hubo conflicto?

Flans y Pandora fueron de las agrupaciones en México que más éxito tuvieron a mediados de los años 80. Para revivir la nostalgia del público, nuevamente se unieron en un solo escenario durante varios años, ¡pero todo llegó a su fin!

Ahora, anunciaron las últimas fechas de presentaciones y un camino por separado para ambas agrupaciones. ¿Cuál fue la razón?

Muere papá de Mimí de Flans, José Juan Hernández / IG: @soymimioficial / Redes sociales

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¿Cuándo comenzaron los conciertos de Flans y Pandora?

La gira de conciertos en conjunto de las agrupaciones de los 80 de Flans y Pandora arrancó casi a finales del año 2021.

El llamado ‘Inesperado tour’ arrancó el 6 de noviembre de 2021 con un concierto en Tijuana. Lo que parecería ser un proyecto pasajero se convirtió en una gira que duró muchos años.

Tras el éxito de su primera presentación ese año, en el norte de México, ambas agrupaciones consideraron extender la gira con más fechas.

2024 y 2025 fueron los años en que más conciertos de Flans y Pandora se registraron. En diferentes shows tuvieron a varios artistas invitados como Benny Ibarra y Nacho Cano.

Este mes de mayo la agrupación sorprendió a todos al decir que su gira en conjunto llegará a su fin este 2026 y anunciaron las últimas fechas. ¿Qué fue lo que pasó?

Flans y Pandora tuvieron de artistas invitados en varios conciertos a Nacho Cano y Benny Ibarra. / Foto: Redes sociales.

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¿Por qué ya no habrá concierto en conjunto de Flans y Pandora?

Durante una conferencia de prensa, las integrantes de Flans y Pandora anunciaron que su gira de conciertos, que mantuvieron por casi cinco años, llegará a su fin este 2026.

Al anunciar una nueva fecha próxima, revelaron la razón por la que ya no habrá más conciertos de lo que fue el ‘Inesperado Tour’.

La decisión de continuar sus carreras por separado se debe a que las agrupaciones se enfocarán en sus propios proyectos, ya que ambas celebrarán sus 40 años de trayectoria, por lo que decidieron festejarlo en caminos distintos.

Fernanda Meade, integrante de Pandora, habló al respecto:

“Como cumplimos 40 años las dos agrupaciones decidimos festejar y cada agrupación va a ser su propio show. De hecho Pandora ya iniciamos; Flans está por hacerlo”. Fernanda Meade.

Agregó que se está llevando a cabo el proceso para las futuras presentaciones por separado, por lo que dejó ver que Pandora ya está haciendo lo propio.

“Está todo el proceso para podernos presentar y hacer nuestro propio festejo con nuestras propias canciones o al menos lo que hemos grabado”. Fernanda Meade.

Por lo tanto, la separación de Pandora y Flans no se debe a problemas internos, sino para que cada agrupación celebre sus 40 años de conciertos. Hasta el momento no han dado a conocer fechas precisas sobre las presentaciones, pero sí informaron de las últimas fechas que tendrán en conjunto.

Pandora y Flans FESTEJARÁN por SEPARADO sus 40 AÑOS de ÉXITOS. ¿Te gustaría ir a este festejo?#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut #SaleElSolTV pic.twitter.com/iVE6JPUxkK — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 7, 2026

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¿Cuándo será el último concierto de Flans y Pandora?

Los conciertos de Flans y Pandora con su ‘Inesperado tour’ llegarán a su fin y ya hay fechas para sus últimas presentaciones en conjunto este 2026.

Los grupos musicales de pop le dirán un primer adiós a los escenarios en conjunto el 23 de mayo de este año en la Arena Guadalajara.

Otra de las fechas será el viernes 5 de junio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. La última será el 21 de noviembre de este 2026 en Puebla.