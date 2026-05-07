Elizabeth Álvarez recibe fuerte regaño en pleno programa Hoy soy el chef EN VIVO: “Es una desgracia” | VIDEO

Elizabeth Álvarez recibió un fuerte regaño durante el concurso Hoy soy el chef, del programa matutino Hoy, ¿qué pasó con la actriz? Te contamos todos los detalles del polémico momento.

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Chef explota contra Elizabeth Álvarez en pleno programa. / Redes sociales

¿Qué parejas siguen en la competencia de Hoy soy el chef?

La segunda temporada de Hoy soy el chef avanza dentro del programa Hoy, donde distintas celebridades participan en retos culinarios contrarreloj para mantenerse en la competencia.

A casi tres semanas de haber iniciado el reality, la única dupla eliminada hasta el momento ha sido la conformada por Jorge Losa y Mayte Carranco, quienes abandonaron la cocina tras no superar uno de los desafíos.

Hasta ahora, las parejas que siguen dentro de la competencia son.



Omar Fierro y Nicola Porcella

Mariana Botas y Jessica Segura

Tania Rincón y Ana Caty Hernández

Adri Leal y ‘el Diablito’

Jimena Longoria y Andrea Escalona

Shiky junto a un conductor del programa Hoy

Gloria Sierra y Elizabeth Álvarez

Galilea Montijo y Claudia Troyo.

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Chef Teresa Rodríguez confronta a Elizabeth Álvarez en vivo por platillo en Hoy soy el chef. / Redes sociales

¿Por qué regañaron a Elizabeth Álvarez en Hoy soy el chef?

Durante una de las dinámicas en la cocina de Hoy soy el chef, la chef Teresa Rodríguez detectó un detalle mientras Elizabeth Álvarez preparaba unas tortitas de huevo con carne. La situación ocurrió cuando la participante estaba trabajando con huevo y, de acuerdo con lo mostrado en el programa, un pedazo de cascarón cayó dentro del tazón.

Al notar lo sucedido, Teresa Rodríguez cuestionó a la actriz sobre la manera en que retiró el fragmento de cáscara: “Se nos fue un cascarón a la hora de cascar y batir el huevo, ¿y (lo) sacamos con la mano?”, preguntó la chef.

Ante la observación, Elizabeth Álvarez negó que haber sacado el cascarón con la mano y explicó lo que hizo en ese momento para retirar el pedazo de cascarón del recipiente.

“No, lo saqué con el mismo cascarón porque sino no saldría, con el mismo cascarón saqué el pedacito de cáscara que se me había ido”, respondió la actriz de La fea más bella.

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¿Por qué regañaron a Elizabeth Álvarez en pleno programa en vivo? Esto pasó en Hoy soy el chef. / Redes sociales

¿Elizabeth Álvarez mintió en Hoy soy chef?

Tras escuchar la explicación de Elizabeth Álvarez, la chef Teresa Rodríguez decidió confirmar lo ocurrido durante la preparación del platillo y pidió a la producción revisar las imágenes grabadas en la cocina. “Me encuentran esa evidencia”, comentó frente a las cámaras mientras continuaba la evaluación de las participantes dentro de Hoy soy el chef.

Momentos después, la repetición del video mostró que la actriz sí utilizó el mismo cascarón para retirar el fragmento que había caído dentro de la mezcla de huevo, tal como lo explicó durante la crítica. La escena fue comentada en plena transmisión mientras la chef observaba nuevamente el proceso realizado por la dupla durante el reto culinario.

Aunque la aclaración confirmó la versión de Elizabeth Álvarez, Teresa Rodríguez continuó con sus observaciones sobre el resultado final del platillo. La chef cuestionó las tortitas de huevo con carne que presentaron.

“Ustedes creen que no nos estamos dando cuenta, pero hubo prisa, me sacaron una tortita del fuego, que ojalá y ese huevo esté coagulado a quién le va a tocar comer al último, no me disfracen las cosas abajo de la salsa. Eso no es una tortita, es una desgracia”. Chef Teresa Rodríguez.

Tras la transmisión del programa, varios internautas reaccionaron en redes sociales para defender a Elizabeth Álvarez y a su compañera Gloria Sierra, pues señalaron que pese a que buscan el más mínimo error, no lo encuentran, y consideraron que las participantes recibieron comentarios muy severos.

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