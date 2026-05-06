Vadhir Derbez rompe el silencio tras acusación de presunto abuso: “Se me hace durísimo estar pasando por esto”

Vadhir Derbez enfrenta una nueva polémica, pues una mujer lo denunció por presunta violación, ¿qué pasó? El actor salió a dar la cara junto con su defensa y respondió, ¿qué dijo? Te contamos todos los detalles.

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Vadhir Derbez busca aclarar la acusación de presunto abuso. / IG: @vadhir

¿Qué dice la demanda contra Vadhir Derbez?

En De primera mano, se difundió que la carpeta de investigación consta de 333 páginas, donde se menciona que el presunto cargo contra el hijo de Eugenio Derbez es violación y violencia física o moral. La demandante, una joven de 19 años, que dice ser ciudadana norteamericana, detalló que los hechos se cometieron supuestamente durante el rodaje de un video del cantante el último día del llamado, que fue el pasado 2 de abril.

Según los documentos, “a las 18:15 horas entra al camerino Vadhir Derbez, se acerca a mí y me pregunta qué hago sentada en el piso”, posteriormente le dijo “Vente, vamos a sentarnos acá”, cuando en las grabaciones nunca le dirigió la palabra, pero en ese momento, comentó, “me toma de la mano derecha y salimos del camerino, caminamos hacia su camerino en la misma planta baja, entramos a su camerino, estaba su perro, había más personas de su equipo de trabajo, pero no sé sus nombres”

“Al entrar, las personas se salieron, nos dejaron solos, me di cuenta que había una cama, un baño dentro de la habitación y empezamos a platicar. Me senté en la orilla de la cama y él se quedó parado frente a mí, en ese momento se acercó hacia mi cara y me da un beso en la boca, yo me quedé en shock y no supe qué hacer porque sé que estaba trabajando con él. De inmediato, con ambos brazos, me levanta de mis codos y quedo parada frente a él, traté de empujarlo, pero él me jala hacia él y después me baja mi top”. Demanda contra Vadhir Derbez.

Posteriormente, según se reveló, la modelo abandonó la locación y presuntamente pidió ayuda, pero acudió ante las autoridades correspondientes para presentar la denuncia contra Vadhir Derbez.

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Vadhir Derbez enfrenta polémica demanda. / IG: @vadhird / @soynaladerbez

¿Qué dijo Vadhir Derbez de la demanda en su contra por presunto abuso?

Vadhir Derbez negó los hechos de la demanda en su contra, resaltando que no pasó “nada” de lo que señalan los documentos”, además, el actor contrademandó a la joven y, dijo, “100% lo niego”.

“Estoy dando la cara porque tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió, se me hace durísimo tener que estar pasando por esto, quiero que todo esto se arregle”. Vadhir Derbez.

Detalló que nunca estuvo solo con la modelo, pero que “hay suficientes testigos, es mi video, tengo gente pegada a mí 24/7, por la gente que estuvo ahí y la defensa que tenemos, no me preocupo por ese lado, pero el terror que te empiezan a meter y que usen el sistema legal para amedrentarte y sacarte dinero, es algo que yo veía en las películas y no entendía el nivel de terror que te meten. Se siente horrible, siento mucha impotencia”. El actor confirmó que la joven sí fue parte del video.

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Demanda contra Vadhir Derbez. / Redes sociales

¿Vadhir Derbez sufre un intento de extorsión?

Enrique González Casanova, abogado de Vadhir Derbez, destacó que se trataría de un posible intento de extorsión, pues le llegan mensajes al actor a través de varios números de celulares y diferentes redes sociales con cuentas falsas exigiéndole dinero “porque supuestamente había cometido un abuso sexual en contra de una señorita que ni siquiera tenemos ubicado quién es”. Además, en los mensajes le dicen que le pida dinero a su papá Eugenio Derbez.

“Vadhir se niega a dar el dinero porque no hizo absolutamente nada. Después nos empiezan a precisar que supuestamente hubo acontecimientos en la locación del video, le mandan extractos de lo que aparententemente es la carpeta de investigación, me llama la atención que ustedes la tengan, ni siquiera nosotros la tenemos, le dicen que si no da 350 mil dólares le van a librar orden de aprehensión y lo van a detener”. Abogado de Vadhir Derbez.

La defensa de Vadhir Derbez señaló que se trata de una red de delincuencia organizada colombiana en conjunto con una mafia mexicana, pues “es un grupo que se dedica a la trata de personas, aparentemente se dedican a prestar servicios a diversas locaciones y estas aparentemente modelos se dedican a extorsionar artistas, empresarios, etc...”.

Se detalló que no existe una aparente orden de aprehensión contra Vadhir Derbez porque no hay una confirmación, pero en los siguientes días presentarán los amparos correspondientes.

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