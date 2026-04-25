Eugenio Derbez rompe el silencio sobre “su pequeñita” y asegura que ¿“El tamaño no importa”?

Eugenio Derbez volvió a ser noticia, esta vez no por una película, una serie o un proyecto internacional, sino por una frase que detonó risas ¿incomodidad? y miles de reacciones. Tras semanas de comentarios y críticas que involucraron a su hija menor, el comediante decidió responder… pero fiel a su estilo.

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Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Qué desató la polémica alrededor de la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

Todo comenzó cuando la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo apareció en un video publicado por Vadhir Derbez en su canal de YouTube. En la grabación, Vadhir interpreta la canción “Golden” acompañado de su hermana menor, como parte de una dinámica musical que ya había realizado en otras ocasiones.

El video registró miles de reproducciones y dio pie a numerosos comentarios. Mientras parte del público se centró en la colaboración entre hermanos, otros mensajes se enfocaron en críticas dirigidas a la menor, lo que provocó reacciones entre usuarios que señalaron que se trataba de una niña.

Ante la situación, José Eduardo Derbez se pronunció y lamentó que los comentarios se dirigieran a su hermana pequeña. El actor explicó que este tipo de experiencias influyen en su decisión de mantener a su propia hija alejada de las redes sociales, con el objetivo de resguardar su bienestar.

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Eugenio Derbez pasará Navidad en familia / IG: @ederbez

¿Vadhir Derbez consideró borrar el video con su hermana tras las críticas en redes?

Ante la polémica, varios internautas sugirieron que Vadhir Derbez eliminara el video para frenar los comentarios negativos. Sin embargo, el cantante fue claro en su postura y descartó esa posibilidad.

Para Vadhir, retirar el contenido no atacaría el problema de fondo. En lugar de eso, señaló que el verdadero cambio debe venir del respeto y la educación digital. Aseguró que limitar la exposición o borrar contenidos familiares no es la solución cuando lo que se necesita es un uso más responsable de las redes sociales.

El actor y cantante también cuestionó la idea de que compartir momentos personales deba convertirse en un riesgo, dejando claro que no piensa dejar de mostrar aspectos de su vida por miedo a la reacción de terceros.

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Vadhir Derbez responde a criticas sobre su hermana / Captura de pantalla

¿Qué dijo Eugenio Derbez cuando le preguntaron por “su pequeñita”?

Mientras el tema seguía generando debate, Eugenio Derbez no había dado ninguna declaración directa. Fue hasta una dinámica de preguntas y respuestas en TikTok cuando finalmente reaccionó.

Una usuaria lanzó la pregunta sin rodeos: “¿Qué opinas de lo que la gente habló de tu pequeñita?”

El comediante, fiel a su sello, contestó sin perder el humor y con una frase que rápidamente se volvió viral:

“A ver, en primer dicen que el tamaño no importa y además ustedes cómo saben, o sea ¿qué tienen que andar hablando de mi peque?” Eugenio Derbez

La respuesta generó carcajadas, miles de likes y una avalancha de comentarios. Para muchos, fue una salida ingeniosa; para otros, una forma de evitar una postura más seria sobre lo ocurrido.



“Creo que Eugenio Derbez es Ludovico.”

“Pero dura 37 segundos, bueno dicen.”

“Señores, es complicado incomodar a un comediante, ya supérenlo.”

“Jajajaja es que esa capacidad para inventar un chiste en un instante… sin palabras, señorón.”

“Creo que se referían a su hija.”

“Lo bueno de ser comediante es saber cómo safarse con humor.”

“Ludovico nunca fue un personaje.”

Hasta el momento, Eugenio Derbez no ha emitido una postura formal sobre las críticas dirigidas a su hija ni sobre la polémica que rodeó el video. Su respuesta quedó en el terreno del humor, dejando claro que, al menos por ahora, esa seguirá siendo su manera de enfrentar los señalamientos.