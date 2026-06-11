Hermana de Alessandra Rosaldo narra cómo fue la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo: “Los meses más tristes”

El luto sigue por la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo, productor musical y padre de Alessandra Rosaldo. El hecho ocurrió a principios de semana y, con el paso del tiempo, van surgiendo más detalles oficiales de lo que pasó.

Hace algunas horas, Mariana Sánchez, otra hija de Jaime, revela cómo fueron los últimos momentos de su padre. ¿Realmente tenía una enfermedad? Te contamos los detalles.

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Papá de Alessandra Rosaldo muere el 8 de junio de 2026 / Redes sociales

Así fueron los últimos momentos de Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo

A través de Instagram, la hermana de Alessandra Rosaldo narró que pudo presenciar la muerte de su padre. Lejos de lo que se dijo, el siniestro ocurrió durante la noche del 8 de junio.

Aseguró que se fue tranquilo y “rodeado de amor”, lo que confirmaría que sí fue víctima de un infarto cardiovascular. Entre los detalles que compartió, mencionó que estaba escuchando algunas de las canciones de los artistas con los que llegó a trabajar en su momento.

“A las 8:14 pm. del 8 de junio mi papá me regaló el privilegio de acompañarlo en su último suspiro. Estaba rodeado de amor mientras el playlist con todas sus producciones y su música favorita sonaba de fondo”. Hermana de Alessandra Rosaldo

Recordó que, en su momento, Jaime le dijo que, sin importar la distancia, siempre estarían unidos gracias a un “hilo de plata”. Sin querer dar mayores detalles, relató que los últimos meses no habían sido nada fáciles para su familia.

“El amor de mis hermanas y mi familia me ha sostenido en los meses más tristes y el día de ayer el amor y compañía de quienes estuvieron con nosotras para despedirlo se sintió multiplicado… Dicen que la gente no muere mientras la mantengas viva en tu corazón. Me serás eterno, te amo papá”, concluyó.

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¿Qué enfermedad tenía Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo?

Durante los ritos funerarios de Jaime Sánchez Rosaldo, allegados al productor comenzaron a decir que luchaba contra una terrible enfermedad. Aunque no quisieron mencionar cuál es, resaltaron que la familia ya estaba “preparada” de cierta manera.

Por su parte, Alessandra Rosaldo, en su mensaje de despedida para su padre, señaló que su “único consuelo” era que su padre ya no estaba sufriendo. Tampoco dijo la afección que lo estaba perjudicando.

“Mi único consuelo es saber que ya no sientes dolor, que ya estás en paz. Vuela alto, papito, tu legado seguirá vivo en nosotras y en todo el amor que esparciste en cada paso de tu existencia”, resaltó.

Comunicado de Alessandra Rosaldo sobre la muerte de su papá / Redes sociales

¿Quién es Mariana Sánchez, hija de Jaime Sánchez Rosaldo?

Como se sabe, Jaime Sánchez Rosaldo tuvo un total de tres hijas, incluyendo a Alessandra Rosaldo. Una de ellas es Mariana Sánchez, quien ha optado por mantener un perfil más discreto. De acuerdo con lo expuesto en redes sociales, es una coach de nutrición.

También ha participado en algunos eventos deportivos. Tiene un total de 403 mil seguidores en su Instagram profesional. En los últimos años, ha participado en el pódcast ‘Entre hermanas’, en el que suele hablar con Alessandra sobre temas relacionados con la familia.

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