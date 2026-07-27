Alessandra Rosaldo rompe en llanto al decir cómo quiere que su hija la recuerde al morir: “Ojalá que lo sepa”

En medio del duelo que atraviesa Alessandra Rosaldo tras la muerte de su papá, Jaime Sánchez Rosaldo, la cantante de Sentidos Opuestos rompió en llanto al confesar cómo quiere que su hija la recuerde cuando ella ya no esté. ¡Te contamos los detalles!

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Alessandra Rosaldo en medio del duelo tras la muerte de su papá. / IG: @alexrosaldo

¿Cómo quiere Alessandra Rosaldo ser recordada por su hija?

Tan solo unos días después de que Alessandra Rosaldo dedicó un emotivo mensaje a su papá con motivo de su cumpleaños, la también actriz se quebró en Sale el sol al hablar sobre su futura partida.

En una dinámica junto a Chacho Gaytán, su compañero en Sentidos Opuestos, Rosaldo fue cuestionado sobre cómo quería ser recordada por su hija al morir. Aunque en un principio la pregunta le causó sorpresa y se mostró afectada, terminó por responder:

“Quiero que me recuerde como una madre amorosa, presente, como una mujer feliz”. Alessandra Rosaldo

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Alessandra Rosaldo revela cómo quiere ser recordada por su hija. / Foto: Redes sociales

¿La hija de Alessandra Rosaldo heredó su gusto por la música y los escenarios?

Alessandra Rosaldo, quien recientemente celebra su aniversario de bodas con Eugenio Derbez, confesó que, más allá del cariño que marca su unión con la menor, le gustaría poder acompañarla desde su gusto por la música y los escenarios.

“Que me recuerde en los escenarios cantando y bailando, que, además, es lo que también le encanta hacer”. Alessandra Rosaldo

Asimismo, aseguró que busca ser una inspiración para su única hija, pero sin dejar que ella haga su camino: “Que pueda ser yo para ella un ejemplo o una inspiración, para que ella haga su camino y lo haga a su manera, pero quizá inspirada por mí o por mi ejemplo”.

Finalmente agregó: “Simplemente que me recuerde con mucho amor, con el inmenso amor que siento por ella, y sepa siempre en su corazón lo que significa para mí, cómo que cambió la vida y cómo ella es lo más importante para mí; ojalá que lo sepa”.

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¿Por qué Alessandra Rosaldo se mostró afectada por la pregunta sobre su hija?

Aunque Alessandra Rosaldo respondió con la voz entrecortada, al principio aseguró que no quería hablar sobre “no estar”. La intérprete de “Amor de papel” y “Mírame” no dijo el porqué no quería abordar el tema, pero cabe recordar que su papá murió hace más de un mes.

Pese a que ha seguido con sus proyectos profesionales, no ha podido evitar quebrarse al recordar el legado que su papá, Jaime Sánchez Rosaldo, dejó en su carrera musical, pues es una de las razones por las que sigue adelante con el proyecto de Sentidos Opuestos.

Antes de llegar al programa Sale el sol, se presentó en el matutino Hoy, donde Alessandra Rosaldo rompió el llanto al interpretar uno de sus sencillos y recordar que su papá.

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