Actor de cine y televisión recibió diagnóstico de cáncer etapa 4, al mismo tiempo que su hija: “Estoy muriendo”

Un querido actor de 95 años de edad, reveló recientemente junto a su hija que ambos fueron diagnosticados con cáncer en etapa 4, en un momento que fue un tremendo shock dentro de sus vidas. Te contamos de quién se trata.

Actor y su hija fueron diagnosticados con cáncer / Canva

¿Quién es el actor de cine y televisión que fue diagnosticado con cáncer en etapa 4, al igual que su hija?

William Shatner, reconocido mundialmente por interpretar al capitán James T. Kirk en Star trek, sorprendió al revelar uno de los episodios más difíciles de su vida. A sus 95 años, confesó que tanto él como su hija, Melanie Shatner Gretsch, fueron diagnosticados casi de manera simultánea con cáncer en etapa 4.

La historia fue dada a conocer en una entrevista con la revista People, donde padre e hija relataron cómo enfrentaron el complejo proceso de tratamientos, cirugías y el impacto emocional que representó recibir ambos un diagnóstico tan delicado.

¿Continúan aún con sus cuidados?

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William Shatner en Star trek / Redes sociales

¿Qué tipo de cáncer padecieron el actor William Shatner y su hija?

La primera en recibir el diagnóstico fue la hija de William Shatner, Melanie Shatner Gretsch, de 61 años. En 2022 descubrió un bulto en uno de sus senos y, tras varios estudios, los médicos confirmaron que padecía un agresivo cáncer de mama.

Durante aproximadamente un año y medio, la hija del actor se sometió a un intenso tratamiento que incluyó quimioterapia, una doble mastectomía y 30 sesiones de radioterapia:

Estaba histérica. Te llamé y dije: ‘Creo que me estoy muriendo’. (...) Me dijo: ‘Esto será un momento pasajero en tu vida. Vas a superarlo y será un recuerdo’. Melanie Shatner

Sin embargo, mientras ella luchaba por recuperar su salud, la familia recibió un nuevo golpe. En 2023, William Shatner detectó un pequeño bulto en una de sus mejillas. Después de los estudios correspondientes, los especialistas le diagnosticaron un melanoma en etapa 4 que ya había hecho metástasis en los pulmones y el cerebro:

“ Encontramos a los médicos perfectos para su cáncer y para el mío ”, dijo William Shatner.

El actor fue sometido a una cirugía para retirar el tumor y posteriormente inició un tratamiento de inmunoterapia que se extendió durante dos años con el objetivo de eliminar las metástasis.

Actualmente, los dos se encuentran libres de cáncer y decidieron transformar su experiencia en un proyecto dedicado a brindar esperanza y orientación a otros pacientes.

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Melanie Shatner y William Shatner / People

¿Cuáles son las películas de William Shatner más famosas?

William Shatner es un actor, productor, director, escritor y cantante canadiense, considerado una de las figuras más emblemáticas de la televisión y la ciencia ficción gracias a su interpretación del capitán James T. Kirk en la serie original Star trek.

Tras el éxito de la franquicia espacial, Shatner continuó construyendo una sólida trayectoria en la industria del entretenimiento. Protagonizó la serie T. J. Hooker en la década de 1980 y ganó dos premios Emmy.

Aquí una lista de las películas y series más conocidas del actor:

Series



Star trek – Capitán James T. Kirk,

– Capitán James T. Kirk, T. J. Hooker – Sargento T. J. Hooker,

– Sargento T. J. Hooker, Boston legal – Denny Crane,

– Denny Crane, The practice – Denny Crane.

Películas



La saga de Star Trek ,

, Miss congeniality (Miss Simpatía),

(Miss Simpatía), Kingdom of the spiders,

The intruder,

Big bad mama, entre otras.

En octubre de 2021 hizo historia al convertirse, a los 90 años, en la persona de mayor edad en viajar al espacio, tras participar en un vuelo suborbital de Blue Origin.

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