Emilio Osorio enciende las redes con atrevidas FOTOS: ¡El actor se muestra en traje de Adán y diminuto atuendo!

Emilio Osorio se ha convertido en uno de los hombres jóvenes más deseados del mundo del espectáculo. Recientemente, el hijo de Niurka y Juan Osorio ha tenido una impresionante transformación física y una reciente foto de él en una serie ha confirmado dichos datos. ¿Cómo luce?

Emilio Osorio es hijo de Niurka y Juan Osorio / Redes sociales

¿En qué serie participó Emilio Osorio recientemente?

La cuenta de espectáculos “Jaasiel dice”, relató recientemente de Emilio Osorio, quien fuera novio de Leslie Gallardo, participará en la serie de Netflix El otro padre, producción en la que presume su transformación física.

Según lo revelado por “Jaasiel dice”, Emilio hará el papel de Bernardo y, además, el propio actor se ha dicho emocionado por el episodio seis, el cual, es su favorito de este trabajo:

El propio actor ha revelado que el episodio 6 es su favorito, ya que marca un giro decisivo en la historia de Bernardo. Jaasiel dice

Dentro del mismo testimonio, “Jaasiel” anuncia que este será un papel diferente a los que ha hecho Emilio, pues tendrá una faceta más madura. ¿Ya quieres verlo?

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Emilio Osorio en la película “El otro padre” / IG: jaasiel_dice

¿Cuáles son las atrevidas FOTOS de Emilio Osorio en una nueva serie?

La locura se desató en redes sociales durante las últimas horas, ya que circularon unas atrevidas fotos de Emilio Osorio, en lo que se supone son algunos “outfits” que el actor utilizará en la serie El otro padre.

En una de las fotos, Emilio aparece sin nada de ropa, generando miles de comentarios en la publicación:



“Ya quiero verlo en mi tele”,

“Emilio siempre me ha parecido guapo” y,

“La verdad no me decepcionó”

Esto hizo que internautas estuvieran al pendiente de la serie El otro padre, misma que se estrenó el pasado 22 de julio.

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¿Cuáles son las telenovelas de Emilio Osorio más conocidas?

Emilio Osorio, hijo del productor Juan Osorio y de la actriz y cantante Niurka Marcos, ha estado ligado al mundo del espectáculo desde su infancia, por lo que creció bajo la atención de los medios y del público.

Comenzó su trayectoria artística participando en telenovelas infantiles y juveniles de Televisa. Entre sus primeros proyectos destacó Porque el amor manda.

En televisión se hizo aún más conocido con Mi corazón es tuyo, donde dio vida a Sebastián Lascuráin. Tras ese éxito, continuó desarrollando su carrera con apariciones en diversas producciones como:



Sueño de amor y,

y, Mi marido tiene familia (interpretando a Aristóteles Córcega).

A raíz del éxito de ese personaje, encabezó el spin-off Juntos el corazón nunca se equivoca, producción en la que compartió escena con Joaquín Bondoni. Ambos dieron vida a la popular pareja Aristemo, que se convirtió en un gran fenómeno.

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