Vadhir Derbez vive incómodo momento al ser tocado por una mujer en plena fiesta; ella ofrece disculpas: VIDEO

En medio de la demanda que Vadhir Derbez enfrenta por presunto abuso, en redes se difundió un video en el que el hermano de José Eduardo Derbez aparece disfrutando de una fiesta, cuando de pronto una mujer le da una nalgada. ¿Cuál fue la reacción del actor?

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Vadhir Derbez es nalgueado en plena fiesta. / Mezcalent

¿Qué pasó con Vadhir Derbez y una mujer en plena fiesta?

Luego de que Vadhir Derbez reapareciera en redes tras ser denunciado por presunto abuso, el hermano de Aislinn Derbez fue captado en una fiesta junto a varios creadores de contenido. Al principio del clip se observa que el actor está bailando con una mujer mientras intercambian risas.

Al terminar la música, Vadhir se dirige a otro lugar y es en ese momento cuando el actor recibe una nalgada de una mujer, a quien identifican los internautas como doña Silvia, mamá de la influencer Itatí López. Pese a que parecía tratarse de una ‘broma’, el tocamiento no fue bien visto por el actor.

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Vadhir Derbez es tocado por una mujer. / Captura de pantalla

¿Cuál fue la respuesta de Vadhir Derbez tras ser nalgueado a media fiesta?

Al momento en que Vadhir Derbez recibe la nalgada por parte de doña Silvia, inmediatamente voltea; aunque en el clip no se escuchan las palabras que intercambian, el hijo de Eugenio Derbez parece molesto, pero tranquilo ante la situación.

Tras el incómodo momento, Vadhir desaparece de la escena mientras que la persona que graba el momento se acerca a la mujer, quien confirma que el actor se molestó y solo se tapa la boca mientras asiente con la cabeza.

Debido al mediático momento que atraviesa, la situación acaparó la atención de los internautas, quienes no dudaron en manifestarse ante lo ocurrido con comentarios como: “Nadie puede tocarte sin permiso, no normalicemos”.

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¿Vadhir Derbez moelsto con doña Silvia? / Mezcalent

¿Qué dijo doña Silvia sobre la nalgada que le dio a Vadhir?

A través de un video difundido en redes, doña Silvia explicó lo ocurrido con Vadhir Derbez a quien asegura que le pidió disculpas tras lo sucedido. Pese a que le explicó que ella es de esa forma, reconoció que el actor se molestó y se asustó al ser tocado, pero la situación no pasó a mayores.

Hasta ahora, Vadhir Derbez no se ha pronunciado directamente sobre el tema, la última publicación que realizó en redes es una serie de fotografías de su viaje por Japón junto a la familia Derbez.

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