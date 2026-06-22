¿Victoria Ruffo coqueteó con otro hombre? Lanza comentario y deja a José Eduardo Derbez sin palabras: “Bien rico”

Después de que Victoria Ruffo fue sorprendida por José Eduardo Derbez en su cumpleaños, la actriz de “La madrastra” vuelve a generar controversia y risas entre los televidentes tras un reciente comentario junto a su hijo que ya está acaparando la atención de redes. ¿Qué hizo la ex de Eugenio Derbez?

Te recomendamos: José Eduardo Derbez destapa su pelea más fuerte con su mamá Victoria Ruffo: “Todo por andar de calencho”, dice

José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo protagonizan divertido momento. / Redes sociales

¿Por qué Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez vuelven a aparecer juntos?

En medio del proceso legal que atraviesa Vadhir Derbez por presunto abuso, se estrenó la segunda temporada de Par de ideotas, una serie original en la que los protagonistas principales son José Eduardo Derbez y su hermano mayor, Vadhir.

Al igual que temporadas anteriores, los actores están acompañados de otras personalidades como Victoria Ruffo, quien ya se está volviendo viral en redes sociales por un polémico comentario que hizo durante el programa. ¿Le coqueteó a otro hombre?

Cabe recordar que no es la primera vez que la actriz conquista al público con sus chistes, anteriormente, también causó controversia al pedir una parte de la millonaria fortuna que Eugenio Derbez tiene, de acuerdo con algunos sitios de Internet, pero ¿qué dijo en esta ocasión?

Lee: Victoria Ruffo lanza este contundente mensaje a Eugenio Derbez tras enterarse de su millonaria fortuna

Victoria Ruffo acapara las redes con polémico comentario. / Redes sociales

¿Qué dijo Victoria Ruffo que dejó a José Eduardo Derbez sin palabras?

A través de redes, ha comenzado a circular un fragmento de Par de ideotas en el que Victoria Ruffo parece disfrutar de la fiesta junto a su hijo cuando de pronto cuestiona a un hombre con inesperada pregunta: “¿Oye a ti te gusta la venganza?” En medio de un silencio y respuesta tartamudas, la actriz remata el comentario diciendo:

“Yo cuando me vengo siento bien rico, ¿apoco no? Salud”. Victoria Ruffo

Al escuchar lo que dice su mamá, José Eduardo Derbez se queda en completo silencio y después termina por reír y continuar la fiesta. Sin embargo, en otro plano, al ser cuestionado por Vadhir sobre lo que dijo la actriz, él simplemente dice: “No lo voy a decir, ahí está”.

Aunque en redes sociales algunos señalaron que Victoria está casada y ‘albureó’ a otro hombre; otros celebraron el característico humor de la actriz.

Lee: Victoria Ruffo y Maribel Guardia protagonizan ‘discusión’ en pleno pódcast, ¡Se cantan sus verdades!

¿A ustedes les gusta la venganza? pic.twitter.com/cY72UHp806 — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 23, 2026

¿Dónde se puede ver Par de ideotas con José Eduardo y Vadhir Derbez?

Fue el pasado 19 de junio cuando se dio a conocer que ya está disponible la segunda entrega de Par de ideotas, un docuserie protagonizada por José Eduardo y Vadhir Derbez en la que pasan todo tipo de aventuras junto a familiares y amigos.

“José Eduardo y Vadhir Derbez están de vuelta con una nueva ideota: La Experiencia del Alacrán, fiestas y actividades en Puerto Escondido con amigos, invitados, y bandas musicales, pero también problemas que pondrán en riesgo la aventura en todo momento”, se lee en la deripción del proyecto.

Es importante mencionar que en México está disponible a través de la plataforma Prime Video, mientras que en Estados Unidos se puede disfrutar a través de ViX.

No te pierdas: José Eduardo Derbez admite ser un “nepo baby”, pero asegura: “Te exigen más”.