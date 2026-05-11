Victoria Ruffo reacciona a la denuncia vs. Vadhir Derbez, hermano de José Eduardo, ¿se alejará?: “No está fácil”

Victoria Ruffo habló sobre la polémica que pasa Vadhir Derbez tras la acusación de presunto abuso sexual, ¿qué dijo la mamá de José Eduardo Derbez, hermano del cantante? Te contamos todos los detalles.

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Victoria Ruffo reacciona a caso de Vadhir Derbez. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Vadhir Derbez y de qué fue acusado?

Durante una emisión del programa De primera mano, se difundió la carpeta de investigación del caso contra Vadhir Derbez. De acuerdo con lo revelado, el documento tendría 333 páginas y estaría vinculado a una denuncia de presunta violación presentada por una joven de 19 años, quien aseguró ser ciudadana estadounidense, los hechos se habrían cometido el pasado 2 de abril durante el último día de grabación de un video musical del cantante.

La supuesta denunciante señaló que se encontraba en un camerino cuando el actor, según ella, se le acercó y la habría invitado a pasar a otro espacio dentro de la misma locación. Según lo difundido, ambos habrían ingresado al camerino del cantante, donde permanecería solos después de que salió parte del equipo de trabajo y esto presuntamente sucedió:

“Me senté en la orilla de la cama y él se quedó parado frente a mí. En ese momento se acercó hacia mi cara y me dio un beso en la boca. Yo me quedé en shock y no supe qué hacer porque sé que estaba trabajando con él. De inmediato, con ambos brazos, me levanta de mis codos y quedo parada frente a él, traté de empujarlo, pero él me jala hacia él y después me baja mi top”, se lee en la carpeta. Posteriormente la supuesta denunciante acudió a interponer una denuncia contra el cantante.

Tras darse a conocer el caso, Vadhir Derbez salió a negar los hechos. Además, Enrique González Casanova, abogado del hijo de Eugenio Derbez, destacó que su cliente rechaza las acusaciones y sostuvo que se trataría de un presunto intento de extorsión.

Según explicó, el actor habría recibido mensajes desde distintos números telefónicos y cuentas falsas en redes sociales, donde supuestamente le exigían dinero a cambio de no continuar con el proceso. La defensa señaló que también recibieron fragmentos de la supuesta carpeta de investigación y afirmó que le habrían pedido 350 mil dólares para evitar una orden de aprehensión y se trataría de una presunta mafia colombiana que se unió con delincuencia organizada mexicana

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¿Qué pasa con Vadhir Derbez? Esto dijo Victoria Ruffo de la denuncia contra el hijo de su ex, Eugenio Derbez. / Redes sociales

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre la demanda contra Vadhir Derbez?

Durante un encuentro con medios, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre la polémica que enfrenta Vadhir Derbez y dejó claro que no desea involucrarse en el tema públicamente. La actriz señaló que prefiere mantenerse al margen de la situación y evitar hacer comentarios al respecto, pese a las preguntas relacionadas con el hijo de Eugenio Derbez.

La mamá de José Eduardo Derbez también destacó que, al ser hermanos, tanto Vadhir como José Eduardo sabrán apoyarse y cuidarse entre ellos ante cualquier situación complicada. Aunque evitó profundizar en el tema, reconoció que no se trata de un momento sencillo, por lo que reiteró su postura de no intervenir en asuntos que corresponden directamente a la familia Derbez.

“Yo les voy a pedir un favor, ese no es mi tema. De veras, muchachos, se los agradezco mucho, pero no no es mi tema y no lo voy a tomar. Son hermanos, entre ellos se apoyarán y entre ellos se cuidarán. No, o sea, no está fácil”. Victoria Ruffo.

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Victoria Ruffo reaccionó a la controversia que rodea a Vadhir Derbez. / Redes sociales

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre la polémica de su hermano Vadhir Derbez?

Antes de las declaraciones de Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez fue sorprendido con las preguntas por el caso legal que enfrenta su hermano Vadhir Derbez. El actor aseguró que desconocía por completo la situación y explicó que no había tenido contacto reciente con su familia, por lo que evitó profundizar en el tema mientras se esclarecen los hechos.

Durante la entrevista con el programa De primera mano, José Eduardo insistió en que la noticia lo tomó desprevenido y reconoció que primero buscaría hablar directamente con Vadhir antes de emitir cualquier opinión. Además, señaló que su familia no acostumbra verse envuelta en este tipo de controversias, por lo que prefirió mantener cautela ante lo que pueda darse a conocer más adelante.

“Estoy perdidísimo en lo que me estás diciendo, no tengo ni idea. ¿De dónde salió eso?”, expresó José Eduardo al enterarse de la situación en plena entrevista. Más adelante agregó: “Habrá que marcarle a mi hermano y ver qué onda. Te juro que no tenía ni idea”, puntualizó el actor de la polémica de Vadhir Derbez que continúa en curso.

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