Laura León defiende a Vadhir Derbez ante denuncia por presunto abuso y le manda mensaje: “Se va a solucionar”

En los últimos días, Vadhir Derbez ha estado en el ojo del huracán por una denuncia de presunto abuso. Una modelo de su más reciente video musical aseguró que el cantante la besó y tocó sin su consentimiento. El hijo de Eugenio Derbez negó todo y sostuvo que estaba siendo víctima de un intento de extorsión.

Algunas celebridades ya han dado su opinión sobre este tema. Una de las reacciones más llamativas fue la de Laura León, quien, muy a su estilo, no solo lo defendió, sino que también le mandó un contundente mensaje. Esto fue todo lo que dijo.

Laura León / Mezcalent

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¿De qué se le acusa a Vadhir Derbez?

En la carpeta de investigación mostrada en el programa ‘De primera mano’, se menciona que una joven norteamericana de 19 años inició un proceso legal contra Vadhir Derbez por presunto abuso.

Según lo que señala el documento, la denunciante refiere que, durante las grabaciones de un video musical, Vadhir, presuntamente, la besó y tocó a la fuerza. Tras los hechos, pidió ayuda al staff, pero al ver que nadie le hacía caso, abandonó la locación y fue a denunciar los hechos.

“Me senté en la orilla de la cama y él se quedó parado frente a mí. En ese momento se acercó hacia mi cara y me dio un beso en la boca. Yo me quedé en shock y no supe qué hacer porque sabía que estaba trabajando con él. De inmediato, con ambos brazos, me levanta de mis codos y quedo parada frente a él, traté de empujarlo, pero él me jala hacia él y después me baja mi top”. Denuncia contra Vadhir Derbez

En respuesta, Vadhir sostuvo que siempre estuvo acompañado durante el rodaje del video y jamás se quedó a solas con la joven. En tanto que su abogado señaló que la modelo, presuntamente, pertenece a una organización que se dedica a extorsionar y que, al parecer, le dijeron al actor que pararían el proceso judicial a cambio de 350 mil dólares.

Vadhir Derbez / Mezcalent/Redes sociales

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Esto dijo Laura León sobre la denuncia en contra de Vadhir Derbez por presunto abuso

En un encuentro reciente con la prensa, Laura León fue cuestionada sobre el tema legal de Vadhir Derbez. En respuesta, la actriz dijo creer en la inocencia de la celebridad y hasta le aconsejó que no hiciera mucho caso a este asunto.

“No hagas caso de esas tonterías. Ahorita la gente… aparte, les dices a las muchachitas: ‘Siéntate’ y se acuestan, ¿qué vas a hacer? Cuidémonos, porque pueden pasar cosas desagradables”. Laura León

Si bien no quiso ahondar mucho en el tema, aseguró que todo “se va a solucionar” y le recomendó que “no se preocupara demasiado”.

El caso de Vadhir ha causado muchas reacciones diversas. Si bien algunos no han dudado en apoyarlo, otros han puesto en tela de juicio su inocencia, ya que, en el pasado, tuvo una acusación similar.

En 2010, se le señaló por presunto acoso a una menor de edad. Si bien el asunto sí llegó a tribunales, con el tiempo quedó en el olvido.

¿Cuál sería la condena de Vadhir Derbez, en caso de que resulte culpable?

Según se ha especulado, Vadhir Derbez podría, en caso de que se probara que en efecto hizo los actos de los que se le acusan, recibir una condena de hasta 15 años de prisión. Sin embargo, esto podría ser improbable, en caso de que el actor como sus abogados prueben que en todo es un tema de extorsión.

En una edición reciente de ‘Ventaneando’, se mostraron los mensajes amenazantes que habría recibido Vadhir a través de sus redes sociales. En dichas capturas, se puede leer cómo le exigen 350 mil dólares para detener el proceso.

Hasta el momento, la denunciante no ha salido a dar declaraciones. En tanto que la familia Derbez se ha mostrado muy solidaria con la celebridad, asegurando creer en su inocencia.

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