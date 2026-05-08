Vadhir Derbez: No es la primera vez que lo acusan de abuso, tenemos la primera demanda, ¿él huyó?: “La perra esa”

Mucho se ha dicho sobre Vadhir Derbez en los últimos días. Recientemente una joven lo acusó legalmente de haberla tocado sin su consentimiento. El artista, junto a sus abogados, no solo negó las acusaciones, sino que también aseguró que todo esto se deriva de un intento de extorsión. En medio de todo esto, TVNotas tiene, en exclusiva, la primera demanda de “agresión física” por “manosear” a una menor que enfrentó el hijo de Eugenio Derbez. Te contamos todos los detalles.

Vadhir Derbez / Mezcalent

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¿Por qué denunciaron a Vadhir Derbez por abuso?

En una transmisión reciente de ‘De primera mano’, se mostraron los documentos de una presunta denuncia que inició una joven norteamericana de 19 años en contra de Vadhir Derbez. En la querella, se señalaría que todo habría ocurrido durante el rodaje de un video musical del cantante.

La presunta demandante, quien se habría desempeñado como una de las modelos, habría dicho que, en algún punto de las grabaciones, Vadhir, supuestamente, la besó a la fuerza y le quitó parte de la ropa para tocarla sin su consentimiento.

“En ese momento se acercó hacia mi cara y me dio un beso en la boca; yo me quedé en shock y no supe qué hacer porque sabía que estaba trabajando con él. De inmediato, con ambos brazos, me levanta de mis codos y quedo parada frente a él. Traté de empujarlo, pero él me jala hacia él y después me baja mi top”. Denuncia contra Vadhir Derbez

La joven habría referido que, tras el suceso, pidió ayuda a los presentes. No obstante, al ver que nadie la auxiliaba, abandonó el lugar y fue ante las autoridades para interponer la denuncia.

Vadhir negó estas acusaciones y señaló que, a lo largo del rodaje, nunca estuvo solo. Por su parte, su abogado afirmó que la modelo pertenece a una organización criminal que se dedica a extorsionar a la gente.

Vadhir Derbez / Mezcalent

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¿Ya habían acusado a Vadhir Derbez de agresiones?

Esta no es la primera vez que Vadhir Derbez enfrenta un problema legal. En 2010, cuando apenas tenía 19 años, TVNotas tuvo acceso a una demanda en contra del joven en la que el Condado de Marshall lo acusó de “agresión física” contra una niña de 15 años.

Según documentos oficiales obtenidos por TVNotas, los hechos ocurrieron el 15 de diciembre de 2009, justo un día antes de que los estudiantes salieran de vacaciones. Las autoridades recibieron una llamada dando cuenta de lo ocurrido a las 12:50 del mediodía, por lo que fue enviado el detective Neal Wallace, a levantar el reporte policíaco. Este les tomó declaración a la presunta víctima y a la directora del área femenil de la escuela, la cual ofrece estudios de (high school) preparatoria de 4 años.

En ese momento, el oficial le habría comunicado al joven que sería citado en los próximos días por la Corte, ya que para delitos de esta índole y a consideración del detective en turno, no ameritaba ser arrestado en ese momento. De hecho, el oficial nos explicó que la propia jovencita afectada dijo estar de acuerdo con que no se lo llevaran arrestado. El citatorio para presentarse a la Corte el 26 de enero le fue llevado a Vadhir días después a la escuela donde estaba internado, solo que este ya se había regresado a México. En aquel entonces, nos comunicamos al departamento administrativo de la academia militar, y aunque no nos quisieron confirmar que el actor había sido expulsado, aseguraron que ya no estudiaba ahí.

En 2010 reportamos que aunque no existía una orden de aprehensión, las dependencias policíacas tenían acceso a sus antecedentes, por lo que si él tuviera un incidente de tráfico en el condado de Marshall, al que pertenece Culver City, podría haber sido arrestado por no haber acudido a la cita del juez. Sin embargo, no estuvo prohibida su entrada a Estados Unidos. Según un informante de la Corte que consultamos en ese tiempo, el delito de battery era sancionado con 180 días de cárcel.

Extracto de la portada del número 691 de TVNotas en la que dimos a conocer que Vadhir enfrentaba una acusación de abuso en Estados Unidos / TVNotas

¿De qué denunciaron la primera vez a Vadhir Derbez?

“La aprisionó contra una reja, le besó el cuello y le puso la mano entre las pier...” Demanda de lo ocurrido el 15 de diciembre de 2009 vs. Vadhir Gonzalez

Esto fue lo que reportó el detective Neal Wallace en la demanda del estado de Indiana contra Vadhir González:

“Vadhir González, con conocimiento de causa, tocó a KP (iniciales de la presunta víctima) en una forma ruda, insolente y de manera agresiva: la aprisionó contra una reja, le besó el cuello y luego le puso la mano entre las piernas por fuera de la ropa”.



“Esto es contrario a los estatutos de paz y dignidad del estado de Indiana. Afirmo bajo pena de perjurio que lo antes dicho es correcto ante lo mejor de mi entendimiento y creencia”.

Conseguimos la demanda de lo ocurrido el 15 de diciembre de 2009:

Conseguimos la demanda de lo ocurrido el 15 de diciembre de 2009, en la que el Condado de Marshall acusa al joven de “agresión física” contra una persona de 15 años. / Archivo TVNotas

¿Cómo habría reaccionado Vadhir a la primera denuncia de abuso en su contra?

Corría el 2009 cuando pasó todo. Hablamos con Silvana, la mamá de Vadhir, y mientras ella aseguraba que su hijo estaba en la escuela en EU y nunca se había metido en broncas, en Facebook él escribía tremendos mensajes.

Estos fueron algunos de los comentarios que hallamos:



“Háganle la vida mier... a esa perra”

“Todavía no ha pasado nada grave, hablé cn (sic) mi mamá pero falta el padre, ya sbes (sic)”.

“M@t..n a la perra esa!”

Cabe destacar que en esos comentarios nunca se supo a quién se refería Vadhir.

Esta es la captura de pantalla de las conversaciones públicas que encontramos en Facebook:

Conversaciones públicas de Vadhir González en Facebook en 2009. / Archivo TVNotas

¿Que pasó tras la primera denuncia de abuso vs. Vadhir?

Luego de que presentáramos en TVNotas las pruebas que avalaban la existencia de una demanda en contra de Vadhir Derbez, por parte de una excompañera de la academia militar de Culver, Indiana, en EU, en la Corte Criminal de esa ciudad nos informaron que aunque Vadhir González (su apellido real) no acudió al primer citatorio, por los cargos de battery (tocamientos ofensivos), sí lo hizo a uno que se realizó el 17 de febrero de 2010, al que fue sólo acompañado por su abogado, Edward R. Ruiz, con quien logramos hablar y nos dio su versión del caso.

¿Qué nos puede decir sobre la investigación en contra de su cliente, Vadhir González?

“Él ha mantenido su inocencia y esperamos que todo se solucione a su favor y el de todos los involucrados”.

¿Podría explicarnos más sobre los cargos que le imputan?

“La naturaleza de cualquier tocamiento ofensivo (battery, en inglés) se basa en que se trata de tocar a alguien de forma ruda o grosera y puede tener muchas variaciones: desde tocar a alguien con tu dedo, hasta llegar a una pelea. La definición es bastante amplia”.

Tenemos entendido que el problema lo tuvo con una jovencita menor de edad, ¿es cierto?

“Se alega que hubo un incidente con una compañera de la escuela a donde Vadhir asistía”.

¿Fue expulsado de la academia por este problema?

“No puedo comentar nada al respecto, porque desconozco los procedimientos de la escuela en ese sentido y no es relevante para la investigación ni para la defensa de mi caso”.

¿Estos cargos podrían afectar su estatus migratorio?

“Para nada; mi cliente mantiene su inocencia y la ley de este país dice que eres inocente hasta que se compruebe lo contrario”.

Sabemos que el 17 de febrero el joven estuvo presente en la Corte, ¿asistirá a otras audiencias?

“Su presencia ya no será necesaria. Yo voy a estar a cargo de ir a las audiencias previas al juicio, y de asegurarme de que toda la información sea recopilada, y ver qué es lo que va a pasar con el caso, pero efectivamente, el señor González estuvo presente en la Corte, el 17 de febrero, para que se le leyeran los cargos y tuviese la oportunidad de declarar su inocencia”.

¿Sus padres acompañaron a Vadhir a esta audiencia?

“No he tenido la oportunidad de conocer a sus padres. No, no lo acompañaron”.

Si asegura que es inocente, entonces ¿por qué lo acusaron?

“Hay cierta información que no puedo decir, porque la otra persona involucrada es menor de 18 años, pero no sé por qué se le acusó y la situación ha llegado hasta este nivel. No estoy tratando de ocultar nada, simplemente no tengo más información”.

¿Cuánto durará este caso?, ¿qué cree que pueda pasarle a Vadhir?

“Tengo confianza de que se resuelva y que los cargos en su contra sean desestimados, pero no sé cuánto durará el proceso. Es la primera vez que mi cliente tiene problemas de esta naturaleza, es un buen muchacho”, finalizó el abogado.

Vadhir Derbez cuando estudiaba en Estados Unidos / Archivo TVNotas

¿Qué dijo la mamá de Vadhir tras la primera denuncia de abuso que presentó una niña contra él?

En aquel entonces buscamos a la mamá de Vadhir Derbez, Silvana Prince, y le preguntamos acerca de la denuncia a su hijo en Estados Unidos.

Silvana aseguró que su hijo no tiene problemas:

“No tengo nada que decirles, él está perfecto; esta situación no nos afectó como familia, pues el que nada debe, nada teme, eso es lo único que puedo decir. Vadhir sigue estudiando en EU y sólo vino a México para Navidad. No sé de dónde sacaron esa información”.

Silvana Prince, mamá de Vadhir Derbez / Archivo TVNotas

La vez en la que Vadhir Derbez fue detenido por conducir ebrio

Otro escándalo en torno a Vadhir Derbez fue la vez en la que fue detenido en Florida, Estados Unidos, por conducir a exceso de velocidad. El hecho también ocurrió en 2010 y, de acuerdo con los reportes, la celebridad, quien estaba junto a su novia, declaró que manejó de esa forma debido a que quería llegar a tiempo a la reservación de un restaurante.

Fue liberado tras pagar una fianza. Al igual que en el caso de presunto acoso, el tema quedó en el olvido y el artista o sus allegados no han dado más comentarios sobre esto.

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