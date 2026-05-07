Latin Lover defiende al ‘Patrón’ tras haber sido denunciado por golpear a su esposa: “Todos cometemos errores”

Hace algunas semanas, Alberto ‘el Patrón’ pasó unos días en la cárcel luego de que su aún esposa, Mary Carmen Rodríguez, lo acusara de haberla golpeado. Al final, fue liberado tras lograr un acuerdo con la parte denunciante y continúa trabajando en la lucha libre.

Esto causó mucha controversia en redes sociales. Tanto internautas como ciertas celebridades han mostrado su desacuerdo ante la liberación del luchador. Pese a todo, hay algunos que no han dudado en defenderlo y decir que el famoso merece una “segunda oportunidad”. Tal es el caso de Latin Lover, quien hasta confrontó a un reportero por este asunto. Esto fue lo que dijo.

Latin Lover / Mezcalent

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¿Por qué Alberto ‘el Patrón’ fue detenido en San Luis Potosí?

De acuerdo con el reporte oficial, Alberto ‘el Patrón’ fue detenido el 6 de abril en el fraccionamiento Lomas del Tecnológico, luego de que su esposa llamara al 911. Las autoridades encontraron al luchador agrediendo a Mary Carmen.

La parte afectada habría testificado que el peleador la violentó de manera física y verbal tras una intensa discusión por celos. La policía pudo constatar que la mujer tenía golpes en el rostro y cuerpo.

‘El Patrón’ fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales. A la par de esto, se abrió una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar. Finalmente, el 12 de marzo fue liberado tras llegar a un acuerdo con Mary Carmen.

En un inicio, se dijo que le habría “otorgado el perdón” a cambio de un millón de pesos. No obstante, luego salió a la luz que también hubo otros motivos de por medio. Una fuente contó para TVNotas que la mujer no quiere que las cosas “se compliquen más”. Su único deseo es que la celebridad le otorgue el divorcio y una casa.

“Lo único que pedirá es la casa, porque es donde están sus hijos y tienen estabilidad, pero más no. Ella no quiere tener contacto con él. Solo quiere estar lejos. Está acudiendo con un profesional para poder salir de esta situación, al igual que sus hijos”, relató.

El Patrón / Redes sociales

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¿Qué dijo Latin Lover sobre el caso del ‘Patrón’?

En un encuentro con la prensa, el periodista Gabo Cuevas cuestionó a Latin Lover sobre el pleito legal de Alberto ‘el Patrón’, más específicamente acerca del hecho de que sigue trabajando en la lucha libre pese a sus acciones.

En respuesta, el bailarín profesional simplemente se limitó a decir que todo el mundo “comete errores” y que, si bien no sabe mucho del caso y no puede opinar, considera que merece una segunda oportunidad.

“Yo te pregunto a ti, ¿tú has cometido alguna vez algún error?, ¿te lo han perdonado? Hay errores que le han quitado la vida a una persona. Yo me reservo el comentario sobre él y solamente te digo que estoy en contra de la agresión a la mujer. Si tiene trabajo, qué bueno, ¿para qué hacer leña del árbol caído?”. Latin Lover

Ante la insistencia de Cuevas por mayores declaraciones, Latin le señaló que tenía problemas con muchos artistas por su comportamiento “insicivo”. Al final, simplemente decidió dar por terminada la conversación y hablar con otros medios.

¿Qué ha dicho ‘el Patrón’ tras su liberación de la cárcel?

Hasta el momento, ‘el Patrón’ no ha querido dar declaraciones directas sobre su caso y simplemente se ha limitado a seguir trabajando. Solo una vez dio unos breves comentarios ante la prensa y solo fue para decir que su situación legal ya estaba resuelta.

“En realidad no conocen todo. No puedo platicarles mucho. Hay cosas que se tienen que resolver. De mi parte todo está bien, pero no les puedo decir más. Les pido que respeten. No, ya estoy completamente libre”, expresó.

Durante ese encuentro, no quiso aclarar cómo iba su proceso de divorcio. Cuando le cuestionaron sobre el tema, dio por terminada la conversación.

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