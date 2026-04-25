¿David Faitelson podría pisar la cárcel? José Ramón Fernández lo denuncia de abuso: “Hay pruebas gráficas”

La rivalidad entre David Faitelson y José Ramón Fernández ha escalado a un nuevo nivel. Y es que Fernández acusó a Faitelson de presunto abuso en su libro ‘El protagonista’. Asegura que existen pruebas que lo confirmarían. Te contamos todos los detalles.

José Ramón Fernández / Redes sociales

Te podría interesar: David Faitelson acepta pelear en Ring Royale 2, ¡contra Cuauhtémoc Blanco! ¿Cuál fue su condición?

Así fue el presunto abuso que cometió David Faitelson, según José Ramón Fernández

Entre las páginas 331 y 332 de su libro, José Ramón Fernández relata que, presuntamente, David Faitelson “tocó de manera inapropiada” a una mujer durante su época en TV Azteca. Incluso mencionó que muchas personas habían sido testigos del supuesto acontecimiento, pero que, bajo órdenes de Faitelson, guardaron silencio.

“En una ocasión, Faitelson tocó de manera inapropiada a la chica. Quienes estuvieron presentes me contaron que el propio Faitelson ordenó cerrar las puertas de aquella oficina para que lo sucedido no trascendiera”, se lee.

Según el comentarista deportivo, le habrían llegado las pruebas de este suceso por correo. Dejó ver que, presuntamente, tendría en su poder un par de fotografías en las que se vería a David cometiendo el supuesto delito.

“Él no contaba con que quedarían pruebas gráficas de ese momento bochornoso. Cierta mañana, cuando salí a recoger los periódicos y la correspondencia, me encontré un sobre que tenía una leyenda escrita a máquina: ‘Señor losé Ramón Fernández, le envío estas dos fotos’. Una imagen está borrosa y está tomada de lejos, pero la segunda es más nítida y se puede apreciar perfectamente el abuso”. José Ramón Fernández

Mencionó que las imágenes serían sumamente fuertes y sostuvo que nunca sacaría a la luz este material, ya que no deseaba “destrozar familias”.

Aunque no menciona a la presunta víctima, en redes sociales se ha dicho que sería Rocío Boliver, conocida como ‘la Congelada de Uva’. La chica y Faitelson estuvieron trabajando juntos en el programa ‘La Polaca’. Sin embargo, no hay información oficial que confirme esto, son rumores.

José Ramon en su nuevo libro acaba de acusar a David Faitelson de abusar de una compañera en las oficinas de TV Azteca.



Lo van terminar corriendo de Televisa. 💀pic.twitter.com/AoAx6VqJNL — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) April 24, 2026

No te pierdas: Christian Martinoli lanza tremenda advertencia a David Faitelson: “Si yo contara...”

¿David Faitelson será despedido de Televisa por las acusaciones de presunto abuso?

Actualmente, David Faitelson trabaja para Televisa. Hasta el momento, no ha respondido a las acusaciones de José Ramón Fernández, así como tampoco hay una acusación formal. No obstante, algunos internautas y hasta medios han planteado la posibilidad de que la televisora de San Ángel lo despida.

Según lo que se ha reportado, el reglamento de la televisora es muy claro sobre este asunto: “Queda estrictamente prohibido, en forma enunciativa más no limitativa: amenazar, ofender, discriminar, intimidar, difamar, calumniar, hostigar, acosar sexual o laboralmente, ejercer cualquier forma de maltrato físico, psicológico y/o económico en contra de cualquier empleado del Grupo”, se lee.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Televisa no ha dicho nada acerca de esta situación y en caso de que sea cierto, el hecho no habría ocurrido en la televisora.

David Faitelson / Redes sociales

¿Por qué José Ramón Fernández y David Faitelson están peleados?

La rivalidad entre José Ramón Fernández y David Faitelson, dos de los comentaristas deportivos más queridos de México, ha sido una de las más intensas. Y es que no comenzó de la nada, se fue dando a través de los años. Aquí te dejamos un resumen breve:

Años 80: En aquel entonces, José había tomado como “disípulo” a David y trabajaron juntos en en programas como ‘DeporTV’ y ‘Los Protagonistas’. Algo que llamaba la atención del público era que Fernández era muy “estricto” con Faitelson. Según los fans, lo humillaba constantemente.

En aquel entonces, José había tomado como “disípulo” a David y trabajaron juntos en en programas como ‘DeporTV’ y ‘Los Protagonistas’. Algo que llamaba la atención del público era que Fernández era muy “estricto” con Faitelson. Según los fans, lo humillaba constantemente. 2006: En ese año se realizó el Mundial en Alemania. La relación estaba sumamente fracturada. En aquel entonces, Fernández se va de TV Azteca. Si bien se dijo que era por cuestiones de salud, Faitelson confesaría años después que, presuntamente, su “maestro” se fue por una presunta adicción a las sustancias ilícitas.

En ese año se realizó el Mundial en Alemania. La relación estaba sumamente fracturada. En aquel entonces, Fernández se va de TV Azteca. Si bien se dijo que era por cuestiones de salud, Faitelson confesaría años después que, presuntamente, su “maestro” se fue por una presunta adicción a las sustancias ilícitas. 2007-2020: Se reencuentran en ESPN. Vuelven a trabajar juntos, pero la relación era sumamente tensa. A palabras de David, su colega lo maltrataba y agredía constantemente.

Se reencuentran en ESPN. Vuelven a trabajar juntos, pero la relación era sumamente tensa. A palabras de David, su colega lo maltrataba y agredía constantemente. 2023: Faitelson se va a Televisa. José Ramón lo vio como una traición y dejó de hablarle. Según David, le dolió perder la amistad, pero no cree que haya posibilidad de reconciliación.

Faitelson se va a Televisa. José Ramón lo vio como una traición y dejó de hablarle. Según David, le dolió perder la amistad, pero no cree que haya posibilidad de reconciliación. En los últimos años: En ocasiones, ambos se ven enfrascados en dimes y diretes. José Ramón lo ha acusado de ser un “criminal”, mientras que David sostiene que salió de TV Azteca por presuntos problemas con el consumo de sustancias.

Mira: David Faitelson revela que no permitiría que sus hijas salieran con un americanista ¿Cuál es la razón?