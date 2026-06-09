Muere de Jaime Sánchez Rosaldo: Recuerdan que Elaine Haro presuntamente fue acosada por el fallecido mánager

La noche del lunes 8 de junio se dio a conocer la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo, padre de la actriz y cantante Alessandra Rosaldo, quien perdió la vida a los 84 años de edad. La confirmación llegó vía redes sociales, pero también recordando algunas polémicas protagonizadas por el fallecido mánager y productor. ¿Qué pasó?

¿De qué murió Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo?

Jaime Sánchez Rosaldo, reconocido productor musical que colaboró con artistas como Dulce (con quien tuvo una batalla legal), Lucero y Lupita D’Alessio, murió repentinamente.

Horas después, el periodista de espectáculos Carlo Uriel aseguró en su cuenta de ‘X’ que presuntamente logró comunicarse con Alessandra Rosaldo, quien le habría confirmado la muerte de su padre.

Asimismo, señaló que Jaime Sánchez Rosaldo habría fallecido alrededor de las 18:30 horas y que, de acuerdo con información preliminar, la causa de su muerte habría sido un infarto cardiovascular .

Sin embargo, ni Alessandra Rosaldo ni sus hermanas, Mariana y Valeria, han emitido declaraciones públicas ni han compartido detalles sobre los servicios funerarios, por lo que dicha información permanece sin confirmación oficial.

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¿Por qué aseguran que Elaine Haro fue acosada por el padre de Alessandra Rosaldo?

Todo comenzó en el 2023, específicamente en noviembre de aquel año, cuando Elaine Haro publicó un video en sus redes sociales en el que revelaba que estaba siendo víctima de acoso y espionaje.

Lamentablemente los últimos días he sufrido acoso, espionaje, intimidaciones, entre otras conductas inapropiadas por parte de una persona muy cercana a mi equipo de trabajo. Elaine Haro en 2023

Después de la difusión de dicha grabación de la actriz y cantante, una fuente cercana contó a TVNotas que la persona detrás de todo esto era Jaime Sánchez Rosaldo, padre Alessandra. Esto dijo:

Sánchez Rosaldo contactó a Elaine a través de Instagram, pero usando las cuentas en redes de Napoleón, ya que él las maneja. La familia de Elaine creyó que se trataba del cantautor de Aguascalientes y que realmente era una invitación para participar en su gira. Pero ¡oh sorpresa!, el día que quedaron de verse, quien llegó fue Jaime Sánchez Rosaldo. Fuente a TVNotas

Según lo contado por dicha fuente en aquel momento, Jaime habría prometido a Elaine ser la telonera de Napoleón, pero necesitaba reunir a la cantante con patrocinadores, pero presuntamente también vigilarla en todo momento.

Finalmente, viajó una persona de su oficina que se comportó como espía. Les tomaba fotos desde lejos y fue a vigilar si Elaine cantaba o no en el evento y a controlar todos sus movimientos. Fuente a TVNotas

Fue a partir de este momento que se generó una guerra de declaraciones entre el fallecido Jaime Sánchez Rosaldo y Elaine Haro.

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Elaine Haro denunció acoso de Jaime López Rosaldo, productor y mánager que falleció / IG: elaineharomusic

¿Cómo respondió Jaime Sánchez Rosaldo a los señalamientos de presunto acoso a Elaine Haro?

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Jaime Sánchez Rosaldo decidió hacerle frente a estos señalamientos y arremetió duramente contra Elaine Haro, a quien no solo tachó de mentirosa, si no también a la madre de la cantante:

No sé qué le sucedió, la verdad. No sé qué les pasa por la cabeza a esta niña y su mamá. Habla de acoso y es muy grave, para ella, porque yo no tengo ningún problema. Jaime López Rosaldo

Además, quien fuera mánager y productor, añadió que probablemente esto era una estrategia de Elaine y su madre para ganar seguidores, pues la intérprete tenía apenas una carrera en ascenso:

Están mal de su cabecita. No sé qué pretenden. La señora ha de pensar que con eso va a ganar más seguidores en las redes. (...) Esta vez no me voy a quedar callado, la gente tiene que escarmentar. Jaime López Rosaldo

Por último, fue la propia Alessandra Rosaldo quien también entró en la conversación y respaldó a su padre: “Mis hermanas y yo estamos con mi papá al 100 por ciento, y lo único que te puedo decir es que siento que esto viene de personas que únicamente quieren llamar la atención”, señaló la también intérprete.

Así fue una de las polémicas de Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo que recientemente falleció.

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