Alessandra Rosaldo recuerda a su papá, Jaime Sánchez Rosaldo, en el que sería su cumpleaños: “Hasta el cielo”

A más de dos meses de que se dio a conocer la muerte del papá de Alessandra Rosaldo, Jaime Sánchez Rosaldo, la esposa de Eugenio Derbez conmovió a las redes al compartir una foto junto a su papá en el día que sería su cumpleaños 85. Así lo recordó. ¡Te contamos!

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Muere papá de Alessandra Rosaldo, el productor musical Jaime Sánchez Rosaldo / IG: @alexrosaldo

¿Cuándo y de qué murió el papá de Alessandra Rosaldo, Jaime Sánchez Rosaldo?

Durante las últimas horas del 8 de junio, la cuenta de Televisa Espectáculos dio a conocer la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo con un breve comunicado en el que envió sus condolencias a los familiares y seres queridos.

“Jaime Sánchez Rosaldo, mánager y creador de estrellas como Lucero, Lupita D’Alessio y Sentidos Opuestos, falleció hoy 8 de junio a los 84 años. Le sobreviven sus hijas Mariana, Valeria y Alessandra Rosaldo, así como su exesposa, la Sra. Gabriela Barrero; a quienes nos unimos en su tristeza por tan lamentable pérdida”, informó el medio.

Aunque en un primer momento no se revelaron las causas de su muerte, el periodista Carlo Uriel dio a conocer que, según fuentes cercanas, su deceso habría ocurrido tras un infarto cardiovascular, información que no fue confirmada por la familia.

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Muere papá de Alessandra Rosaldo, el productor musical Jaime Sánchez Rosaldo / IG: @alexrosaldo

¿Cómo reaccionó Alessandra Rosaldo a la muerte de su papá, Jaime Sánchez Rosaldo?

Después de que Alessandra Rosaldo reaccionara con un breve mensaje a la muerte de su papá, la esposa de Eugenio Derbez rompió el silencio días después de que se llevaran a cabo los servicios funerarios del productor musical.

“Así te recordaré siempre, papito…libre, sonriente, rodeado de amor, del amor que sembraste en nosotras y que cultivaste toda tu vida. No tengo las palabras. Mi corazón está roto. Mi único consuelo es saber que ya no sientes dolor, que ya estás en paz”, expresó la cantante.

Junto a la serie de fotos de su papá, la intérprete de temas como “Amor de papel” y “Fuego en el fuego” agradeció las muestras de cariño que le han hecho llegar amigos y colegas del medio ante la partida de su papá, a quien le deseó un eterno descanso.

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Muere papá de Alessandra Rosaldo, el productor musical Jaime Sánchez Rosaldo / IG: @alexrosaldo

Así recordó Alessandra Rosaldo a su papá, Jaime Sánchez Rosaldo, en el que sería su cumpleaños

Después de que Alessandra Rosaldo se quebró al recordar a su papá, Jaime Sánchez Rosaldo, en plena transmisión de Hoy, la cantante y actriz compartió en su cuenta de Instagram una foto inédita junto a su papá en el que sería su cumpleaños.

La imagen estuvo acompañada de un conmovedor mensaje en el que resaltó el amor que siente por el productor y lo presente que está en su vida pese a su muerte: “Feliz cumpleaños hasta el cielo papito hermoso. Te extraño y te pienso en cada segundo, en cada inhalación. Aquí estás conmigo, siempre conmigo. Te amo con toda mi alma”.

La publicación generó diversas reacciones positivas por parte de amigos y colegas, quienes manifestaron su apoyo y cariño por Alessandra Rosaldo y su familia.

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