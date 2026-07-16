Alessandra Rosaldo se quiebra al recordar a su papá, don Jaime Sánchez Rosaldo, a un mes de su muerte: “No puedo”

El pasado 8 de junio, el medio artístico se conmocionó ante la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo, promotor musical y padre de Alessandra Rosaldo, a los 84 años. A poco más de un mes de este triste hecho, su hija lo recuerda con un emotivo homenaje. Te contamos los detalles.

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Alessandra Rosaldo habla acerca de su papá, don Jaime Sánchez Rosaldo / Redes sociales

¿De qué murió don Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo?

Fue la página de Televisa Espectáculos quien confirmó la muerte del papá de Alessandra Rosaldo mediante un comunicado para redes sociales. En su mensaje, se menciona parte de su vasta trayectoria y se solidariza con los familiares.

“Jaime Sánchez Rosaldo, mánager y creador de estrellas como Lucero, Lupita D’Alessio y Sentidos Opuestos, falleció hoy 8 de junio a la edad de 84 años. Le sobreviven sus hijas Mariana, Valeria y Alessandra, así como su exesposa, la Sra. Gabriela Barrero, a quienes nos unimos en su tristeza por tan lamentable pérdida”, se lee.

No se dijeron las causas. Inicialmente, se reportó que había sufrido un infarto cardiorrespiratorio. Posteriormente, allegados a la familia relataron que Jaime llevaba un tiempo luchando contra una dolorosa enfermedad que, hasta el día de hoy, no ha sido especificada.

Esto último habría sido confirmado por la propia Alessandra. En el mensaje de despedida que compartió en Instagram, señaló que su padre había pasado muchos meses sufriendo y que, pese al dolor que sentía por perderlo, estaba más tranquila sabiendo que ahora se encontraba “en paz”.

“No tengo las palabras. Mi corazón está roto. Mi único consuelo es saber que ya no sientes dolor, que ya estás en paz… Gracias por las innumerables muestras de cariño y amor hacia mi padre, gracias a todos los que nos acompañaron ayer y gracias a todos los que se han hecho presentes con mensajes, flores y muestras de amor”, indicó.

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¿Cómo murió don Jaime Sánchez Rosaldo? / Redes sociales

Así fue como Alessandra Rosaldo recordó a su papá, don Jaime Sánchez Rosaldo

Alessandra Rosaldo, quien en su momento se vio en polémica por rumores de un supuesto divorcio de Eugenio Derbez, estuvo presente en la más reciente emisión del programa ‘HOY’. En algún punto, decidió interpretar ‘Escríbeme en el cielo’, como una forma de recordar a su padre.

La cantante no pudo terminar la canción. Se le quebró la voz y comenzó a llorar, teniendo que ser abrazada por la conductora que estaba al lado suyo. Posteriormente se disculpó y explicó que aún siente que su papá podría llegar en cualquier momento.

También contó que lo “último que hizo” fue convencerla para realizar un concierto junto a su compañero de la agrupación ‘Sentidos Opuestos’.

“Ay, no puedo… para ti, papito… Perdón, ¿saben? Veo su cara aquí, como si fuera a aparecer ahorita… Perdón. Él fue el que nos convenció de hacer este concierto. Fue lo último que hizo, organizar este concierto. Es muy fuerte”. Alessandra Rosaldo

Los presentes no dudaron en decirle que no debía disculparse por mostrar sus emociones y le aseguraron que su papá está muy orgulloso de ella desde donde esté.

¿Cuántos hijos tuvo don Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo?

Don Jaime Sánchez Rosaldo tuvo un total de tres hijas, producto de la relación con su exesposa, Gabriela Barrero, quienes son:

Alessandra Rosaldo: La más famosa de las tres. Es cantante y actriz. Está casada con Eugenio Derbez.

La más famosa de las tres. Es cantante y actriz. Está casada con Eugenio Derbez. Mariana Sánchez: Mantiene un perfil discreto, pero se le ha visto en algunas ocasiones en el pódcast ‘Entre hermanas’.

Mantiene un perfil discreto, pero se le ha visto en algunas ocasiones en el pódcast ‘Entre hermanas’. Valeria Sánchez: También ha optado por mantenerse alejada de las cámaras. Tiene una buena relación con el resto de sus hermanas.

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