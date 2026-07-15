Le quitan la vida a exparticipante de Big Brother; así encontraron su cuerpo; autoridades investigan el ataque

En noviembre del 2025 se reveló que un exparticipante de Big Brother murió trágicamente al caer del séptimo piso de un lujoso hotel, consternando a todos sus fans y amigos del ámbito.

A lo largo de este miércoles 15 de julio se confirmó la muerte de una exparticipante de Big Brother, en algo que las autoridades han calificado como un “ataque directo”. Se espera que durante las siguientes horas se aclare la información al respecto. Te contamos todo lo que sabemos.

Atacan a exparticipante de Big Brother y muere / Redes sociales

¿Quién era la exparticipante de Big Brother que murió recientemente?

La famosa Ann Widdecombe, parte de varios realities de televisión, fue asesinada a los 78 años en un ataque que las autoridades del Reino Unido califican como “dirigido”.

Widdecombe fue hallada sin vida en su vivienda ubicada en Haytor, a las afueras del Parque Nacional de Dartmoor, en el condado de Devon, en Inglaterra.

Su muerte ha conmocionado al Reino Unido, donde durante décadas fue una figura ampliamente reconocida por su presencia en los medios de comunicación.

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Muere Ann Widdecombe, exparticipante de Big Brother / Redes sociales

¿Cómo fue el ataque en el que murió Ann Widdecombe, exparticipante de Big Brother?

De acuerdo con las autoridades, el cuerpo de Ann Widdecombe fue localizado el 9 de julio, aunque los investigadores creen que el ataque ocurrió alrededor del mediodía del 8 de julio, apenas unas horas antes de que la exparlamentaria tuviera prevista una entrevista televisiva a la que nunca acudió.

El curso de las investigaciones tomó un tenso rumbo cuando dos sospechosos fueran arrestados. Mientras permanecían bajo custodia, las pruebas obtenidas por los investigadores llevaron a sospechar que se trató de un acto de terr*rism*:

Está claro que esto fue un ataque dirigido. (...) Seguimos trabajando para entender el alcance de cualquier planificación o preparación, y la motivación que hay detrás. Laurence Taylor, jefe de la Policía Nacional Antiterr*rist*

Un sospechoso continúa detenido y las autoridades obtuvieron una ampliación del plazo legal para mantenerlo bajo interrogatorio durante un máximo de siete días.

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Asesinaron a Ann Widdecombe / The Irish Independent

¿Cuál fue la trayectoria de Ann Widdecombe?

Lejos de la política, Ann Widdecombe tuvo una importante trayectoria en la televisión, algo que también la convirtió en una de las figuras más importantes de todo el Reino Unido.

La británica formó parte del elenco de programas como:



Strictly come dancing , el exitoso concurso de baile que inspiró el formato de Dancing with the stars ,

, el exitoso concurso de baile que inspiró el formato de , Celebrity Big brother UK ,

Sugar free farm,

24 hours in the past ,

, Tipping point: Lucky stars, entre muchos otros.

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