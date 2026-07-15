¿Qué le pasó a Yahir? Su cara desata preocupación tras ser confirmado en ‘La casa de los famosos México’ 2026

Yahir fue el séptimo habitante confirmado de ‘La casa de los famosos México’ 2026, y su presentación avivó la conversación en redes sociales, pero también desató la polémica.

Usuarios en redes sociales hablaron sobre el aspecto físico del cantante, comentando que luce diferente a como el público estaba acostumbrado. No tardaron en surgir las teorías sobre algún procedimiento estético o un supuesto problema de salud. ¿Qué es lo que pasó con Yahir? Te contamos.

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Yahir es el séptimo confirmado de ‘La casa de los famosos México 2026' / Mezcalent

¿Por qué el rostro de Yahir generó preocupación?

Los fans del intérprete y del reality que estuvieron pendientes de su presentación como habitante de la casa, notaron ciertos cambios en el rostro del cantante que generaron preocupación.

De acuerdo con sus versiones, Yahir luce con un rostro más inflamado, con facciones más pronunciadas. Por esa razón, en Internet surgió la teoría del procedimiento estético para darle volumen al rostro.

Por otra parte; en un video del Tiktok de ‘La casa de los famosos México’ en el que Yahir habla de aspectos de él que no le gustarían a sus compañeros, aparecieron los comentarios de seguidores sorprendidos por el cambio físico del intérprete, diciendo que tiene un aspecto cansado y demacrado.



“Si se nota que te levantas temprano … ya se te están cayendo los ojos.”

“que le paso a don Yahir?”

“Pero que le pasó no ma se ve súper enfermo”

Sin embargo, también hay comentarios defendiendo al cantante, argumentando que son cambios completamente naturales y que él ya no tiene 20 años, la edad en la que saltó a la fama.



“Es entendible que los años pasaron y es normal envejecer.”

“Por lo menos el acepta el paso del tiempo y esta acorde a su edad tu muy bien Yahir”

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¿Cuáles han sido los cambios físicos de Yahir?

Yahir ganó gran popularidad cuando fue integrante de la primera generación de ‘La academia’ en 2002, cuando él tenía 23 años. Al día de hoy, tiene 47 años.

Más que por su talento en la música, Yahir se ha destacado por ser aficionado al entrenamiento físico y el estilo de vida saludable. En sus redes sociales comparte videos en el gimnasio y practicando deportes como el boxeo.

Hasta el momento, no ha dado declaraciones sobre si se ha sometido a algún procedimiento estético o atraviese algún problema de salud que repercuta en su aspecto físico.

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Yahir / Mezcalent

¿Quiénes son los habitantes confirmados para ‘La casa de los famosos México’ 2026?

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ comenzará el domingo 26 de julio.

Hasta el momento, ya hay ocho habitantes confirmados :



Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

La producción ya publicó las pistas del noveno habitante de La casa de los famosos México 2026.

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