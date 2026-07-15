La casa de los famosos México 2026: ¡Él es el noveno habitante confirmado HOY, miércoles 15 de julio!

La expectativa por La casa de los famosos México 2026 sigue creciendo conforme se acerca su estreno. Luego de revelar a ocho participantes, la producción lanzó las primeras pistas del noveno habitante confirmado, provocando una avalancha de especulaciones en redes sociales. Aunque la dinámica consiste en mantener el misterio, para muchos seguidores las señales fueron tan evidentes que ya hay un nombre que domina todas las conversaciones

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¿Quiénes son los habitantes ya confirmados de La casa de los famosos México 2026?

Antes de conocer al noveno elemento, vale la pena repasar quiénes ya tienen boleto asegurado para La casa de los famosos México 2026. Hasta el momento son ocho los nombres oficiales.

Karina Torres , influencer e integrante de las Perdidas.

, influencer e integrante de las Perdidas. Ximena Herrera , actriz.

, actriz. Aldo Rendón , influencer y asesor de imagen.

, influencer y asesor de imagen. Moisés Peñaloza , actor, modelo y empresario.

, actor, modelo y empresario. Cynthia Klitbo , reconocida actriz de televisión.

, reconocida actriz de televisión. Yahir , cantante surgido de La academia.

, cantante surgido de La academia. Flor Vigna, influencer, cantante y conductora argentina

La selección ha generado opiniones divididas entre los seguidores del programa. Mientras algunos consideran que es uno de los castings más fuertes de los últimos años, otros esperan la llegada de figuras más polémicas conforme se acerque la fecha del estreno.

Sin embargo, toda la atención está centrada ahora en el octavo habitante, cuyo anuncio se realizará este miercoles 15 de julio.

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¿Qué pistas dio la producción sobre el noveno habitante de La casa de los famosos México 2026?

El promocional oficial de La casa de los famosos México 2026 mostró una serie de elementos pensados para que la audiencia arme el rompecabezas por sí misma, y esta vez no fue nada sutil.

Entre las imágenes aparecieron un paisaje desértico, fajos de dinero, helicópteros, un auto de lujo y varias joyas, un combo que de inmediato hizo pensar en un perfil de alto poder adquisitivo. También se distinguió a una persona de espaldas usando una kufiya, la prenda tradicional árabe, lo que reforzó la idea de que el nuevo habitante tendría raíces o vínculos en Medio Oriente.

Con ese nivel de detalle, no sorprende que la teoría más repetida en redes haya sido prácticamente unánime. La producción de La casa de los famosos México 2026 dejó claro que el misterio no duraría mucho tiempo.

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Pistas noveno habitante de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Es Massad el noveno habitante de La casa de los famosos México 2026?

El nombre que domina la conversación es el del tiktoker Massad, creador de contenido de origen árabe que ya tiene experiencia lidiando con la polémica en redes sociales.

Según los usuarios, prácticamente todas las pistas del promocional apuntan directamente a él: el desierto, la kufiya y el estilo de vida ostentoso encajan con la imagen pública que Massad ha construido en plataformas como TikTok. A esto se suma que el influencer ha estado en el ojo del huracán por sus relaciones con figuras como Alejandra Tijerina y Melisa Navarro, justo el tipo de historial que La casa de los famosos México 2026 suele aprovechar para generar contenido.

Massad podría entrar a ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Él es el noveno habitante confirmado de ‘La casa de los famosos México 2026

Hasta el momento, Massad no ha confirmado ni desmentido su participación en La casa de los famosos México 2026. La revelación oficial del noveno habitante está programada para las 8:28 pm de este miércoles, a través del canal de YouTube del programa, así que la duda se resolverá en cuestión de horas.

Una de las pistas del noveno habitante de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Cuál será el calendario semanal de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Al ser un formato 24/7, ‘La casa de los famosos México 2026’ tendrá galas casi diarias. El elenco será el mismo que en otras ediciones. Galilea Montijo será la conductora estelar de ‘La casa’. En tanto que Diego de Erice y Odalys Ramírez estarán en las galas semanales.

Por otra parte, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff encabezarán las pre y postgalas. Mientras que Marie Claire Harp será la host digital. Así será el calendario del programa.

Domingos: Galas de eliminación. Se transmitirán por el canal de Las Estrellas y VIX, a las 8:30 pm.

Galas de eliminación. Se transmitirán por el canal de Las Estrellas y VIX, a las 8:30 pm. Lunes, martes, jueves y viernes: Galas semanales. Se podrán ver a través del Canal 5 y VIX, a las 10 pm.

Galas semanales. Se podrán ver a través del Canal 5 y VIX, a las 10 pm. Miércoles: Galas de nominación. Se transmitirán por el Canal 5 y VIX a partir de las 10 pm.

Galas de nominación. Se transmitirán por el Canal 5 y VIX a partir de las 10 pm. Pre y postgalas: Inician media hora antes y después de cada gala. Están disponibles en VIX.

Inician media hora antes y después de cada gala. Están disponibles en VIX. Transmisión 24/7: Se podrá ver a través de la app de VIX.

La cuarta edición del concurso se estrena el próximo 26 de julio, a las 8:30 pm. Se podrá ver por el canal de Las estrellas y VIX.

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