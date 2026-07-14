Rosa María Noguerón hace inesperada confesión de Adrián Marcelo; ¿vuelve a La casa de los famosos México 2026?

Luego de que se especulara que Adrián Marcelo podría regresar a La casa de los famosos México, la productora Rosa María Noguerón rompió el silencio y reveló si el regiomontano está contemplado para la cuarta temporada del reality show 24/7. ¿Volverá la controversia? Esto sabemos.

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Adrián Marcelo podría regresar a La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Por qué se dice que Adrián Marcelo podría regresar a La casa de los famosos México?

Aunque Adrián Marcelo admitió una crisis matrimonial tras La casa de los famosos México, parte del público del reality show espera volver a ver al influencer regiomontano pese a que su participación creó gran controversia en su temporada.

Previo al inicio de la nueva emisión, Diego De Erice fue cuestionado sobre el posible regreso del creador de ‘Hermanos de leche’; de acuerdo con el conductor, le encantaría volver a verlo porque el formato es polémico, pero lo ve difícil porque no es decisión de una sola persona

“Juegan más factores; de repente no es nada más lo que se nos antoje a nosotros, es que funcione como toda esta maquinaria de un reloj tan perfecto, pero no sé”, dijo tras ser confirmado como conductor del reality.

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Adrián Marcelo asegura que LCDLFMX le costó su matrimonio. / Captura de pantalla

¿Productora de La casa de los famosos México confirma el regreso de Adrián Marcelo al reality?

En medio de la revelación de los habitantes de La casa de los famosos México 2026, la productora Rosa María Noguerón fue cuestionada sobre el posible retorno de Adrián Marcelo al reality, ya que desde su salida no ha vuelto a participar en el formato.

De acuerdo con Noguerón, el creador de contenido tiene abiertas las puertas, ya que no rompió las reglas del formato, incluso mantiene contacto con sus representantes. “Todos tienen la libertad de salir del juego en el momento en el que decidan”, explicó, y agregó:

"¿Está contemplado? Él sabe que es parte de esta familia y tenemos las puertas abiertas para él. No creo que sea la oveja negra, hizo un juego y una temporada memorable”. Rosa María Noguerón

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¿Qué dice Adrián Marcelo sobre un posible regreso a La casa de los famosos México?

Hasta ahora, Adrián Marcelo no se ha pronunciado directamente sobre un posible regreso al reality; la última declaración que hizo sobre La casa de los famosos México ocurrió en una entrevista con Nayo Escobar, donde admitió que su salida no fue perfecta y le costó hasta su matrimonio.

“A partir del reality, yo me ausenté; tiene que ver mucho más que con el reality, conmigo y la forma en la que tomé esta vivencia. Me hizo alguien un poco más frío, me volví un poco más desconfiado, paranoico, más ausente”. Adrián Marcelo

El regiomontano admitió que su participación en el programa también afectó a sus personas cercanas, por lo que hasta ahora se desconoce si podría regresar, ya que Adrián Marcelo se encuentra enfocado en sus proyectos fuera de la televisión.

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