La casa de los famosos México 4: ¿Moisés Peñaloza es gay? El polémico VIDEO con Kunno que desató rumores

Moisés Peñaloza se convirtió en uno de los confirmados para La casa de los famosos México 4. Muchos lo conocen por su romance con Elaine Haro (el cual ya terminó), pero ahora recuerdan que el actor llegó a ser vinculado sentimentalmente con Kunno. ¿Por qué?

Moisés Peñaloza confirmado en La casa de los famosos México 4 / Redes sociales

¿Por qué relacionaron sentimentalmente a Moisés Peñaloza y Kunno?

Moisés Peñaloza (quien hasta ha sido relacionado con Manelyk) es conocido por sus roles de galán en telenovelas, por lo que se ha ganado una buena cantidad de seguidores en redes sociales.

Recientemente revivieron un video en el que aparece Moisés junto a Kunno, grabación hecha en el 2025 y donde aparecen realizando un trend viral de TikTok. A partir de este momento, en comentarios comenzaron a especular una posible relación:



“Se ven muy bien juntos”,

“Qué hermanas más bonitas” y,

“Que vivan los novios”.

Aunque Peñaloza nunca se ha identificado públicamente como gay , las especulaciones volvieron a renacer, pero aunque muchos creen que podría tratarse de algo más, otros aseguran que solo hay una amistad.

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¿Por qué terminó la relación entre Elaine Haro y Moisés Peñaloza?

La relación de Elaine Haro y Moisés Peñaloza era una de las más conocidas del medio del espectáculo, pero a raíz del anuncio de la actriz y cantante para La casa de los famosos México 3, comenzaron a cambiar algunas cosas.

Varios internautas especularon que la separación habría sido por el ingreso de Elaine al reality, pero Moisés hizo hincapié en que no fue de tal manera, eso sí, le dolió verla en un triángulo amoroso en el programa (Aarón Mercury y Aldo de Nigris):

Toda esta triangulación de que se iba con uno y luego con otro fue triste, desde este lado, ver a esta mujer que tanto amaba, en cierta manera no priorizarse e intentar tener la atención de algo más. Dolió, pero más allá de la persona era decirle: ‘¿Qué estás haciendo? No ibas a eso’. Moisés Peñaloza

Dentro del mismo reality, y durante una plática con Mariana Botas, Elaine habló sobre las razones que llevaron a ambos a terminar, negando también que se haya tratado de La casa de los famosos México, sí relató que ellos “terminaban y volvían:

Duramos dos años, pero sabes qué, cortamos varias veces en la relación. (...) Me conozco, soy muy intensa, y él también es actor. Tú sabes, los actores somos muy intensos, es complicado. Elaine Haro

El turno de Moisés en el reality ha llegado, y puede que durante su estancia en La casa pueda revelar más detalles aún de todo este romance.

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¿Por qué terminaron Elaine Haro y Moisés Peñaloza? / Redes sociales

¿Quién es Moisés Peñaloza y a qué se dedica?

Moisés Peñaloza, famoso también por su intenso romance con Elaine Haro, ingresó en 2015 al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde se formó profesionalmente durante dos años, graduándose en 2017.

Su debut como actor se dio en teatro y poco después comenzó a aparecer en producciones televisivas. Entre sus primeras participaciones destacan roles en Vecinos, Una familia de diez, así como en episodios de La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Ha participado en producciones como:



Diseñando tu amor,

Si nos dejan ,

, Minas de pasión y,

y, El ángel de Aurora.

El actor también ha brillado en el mundo del modelaje y los concursos de belleza. En 2022 Moisés Peñaloza ganó el título de Mister México y representó al país en Mister Supranational, donde obtuvo el puesto de tercer finalista (third runner-up).

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