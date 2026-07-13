La casa de los famosos México 2026: ¡Él es el séptimo habitante confirmado HOY, lunes 13 de julio!

La cuenta regresiva para el estreno de “La casa de los famosos México 2026" ya tiene a los fans del reality con el ojo pegado a las redes sociales. Con seis habitantes ya confirmados, la producción soltó nuevas pistas sobre quién sería el séptimo integrante del elenco, y aunque todavía no hay nombre oficial, los seguidores del programa ya creen tener la respuesta.

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Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes ya confirmados de La casa de los famosos México 2026?

Después de meses de rumores y supuestas listas filtradas, la producción de “La casa de los famosos México 2026" ha ido destapando, uno por uno, a los integrantes de esta cuarta temporada. Hasta el momento, la lista de habitantes confirmados incluy:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrer

Aldo Rendón

Moisés Peña

Cynthia Klitbo.

El elenco ha generado opiniones divididas entre los fans, quienes en plataformas como X e Instagram ya comenzaron a calificar qué tan fuerte está el “cast” de este año frente a temporadas anteriores. La expectativa ahora está puesta en el séptimo nombre, que según la producción se dará a conocer a través de las cuentas oficiales del reality show.

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¿Quién es el séptimo habitante confirmado de “La casa de los famosos México 2026"?

Tras el anuncio de sexta confirmada como habitante, Cynthia Klitbo, el programa comenzó a soltar pistas visuales sobre la identidad del séptimo confirmado, aunque esta vez las imágenes generaron más confusión que certeza entre el público. El clip promocional muestra un micrófono, un reloj de mano acompañado de un guante negro, una pulsera de perlas, un saco color rojo y una gorra verde, elementos que de inmediato dispararon las teorías en redes.

Lo único que parece confirmado, según la interpretación de los seguidores del reality, es que se trataría de un cantante, aunque hay división de opiniones: algunos usuarios insisten en que las pistas corresponden a una mujer, mientras otros están convencidos de que se trata de un hombre.

La casa de los famosos México 2026, séptimo habitante / Redes sociales

¿Yahir sería el séptimo habitante de “La casa de los famosos México 2026"?

El nombre que más ha resonado entre los internautas es el de Yahir. De acuerdo con varios fans del reality, el cantante ha usado en presentaciones pasadas un vestuario muy similar al que aparece en el clip de pistas, lo que alimentó las especulaciones sobre su posible ingreso a la casa.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, la producción de “La casa de los famosos México 2026" no ha confirmado oficialmente su identidad, por lo que la teoría de Yahir se mantiene como una fuerte sospecha y no como un hecho confirmado. Se espera que el nombre se revele próximamente a través de los canales oficiales del programa.

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😱Yahir es el próximo habitante de la casa de los famosos México por confirmar 👀 pic.twitter.com/J9z3kktM9s — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) July 13, 2026

¿A qué hora anuncian al séptimo habitante de La casa de los famosos México 2026?

La producción confirmó que el séptimo habitante de La casa de los famosos México 2026 será presentado oficialmente este lunes 13 de julio a las 8:28 de la noche.

¿Cuándo y dónde ver el estreno de “La casa de los famosos México 2026"?

Mientras se resuelve el misterio del séptimo habitante, ya está definida la fecha de estreno de “La casa de los famosos México 2026": el domingo 26 de julio, a las 8:30 pm, a través del Canal de las Estrellas y la plataforma VIX, donde también se podrá seguir la señal 24/7 de la casa.

La producción también reveló el calendario semanal de transmisiones:

Lunes, martes, jueves y viernes: galas semanales a partir de las 10 pm por el Canal 5, conducidas por Odalys Ramírez y Diego de Erice.

galas semanales a partir de las 10 pm por el Canal 5, conducidas por Odalys Ramírez y Diego de Erice. Miércoles: gala de nominación a las 10 pm por el Canal 5, con Galilea Montijo al frente.

gala de nominación a las 10 pm por el Canal 5, con Galilea Montijo al frente. Domingos: gala de eliminación a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas, también conducida por Galilea Montijo.

Además, cada gala tendrá su pre y postgala, conducidas por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, que iniciarán media hora antes y se extenderán justo después de cada transmisión en vivo

Promocional de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Él es el séptimo habitante confirmado de ‘La casa de los famosos México 2026

Hasta la noche de este lunes se conocerá oficialmente al séptimo habitante confirmado de La casa de los famosos México 2026.

Sin embargo, las principales sospechas apuntan a Yahir, ya que varios de los objetos mostrados en las pistas coinciden con el vestuario y elementos que suele utilizar el cantante en sus presentaciones.