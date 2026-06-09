¿Galilea Montijo se queda sin chamba? Revelan a los nuevos conductores de La casa de los famosos México 2026

La cuenta regresiva para el estreno de La casa de los famosos México 2026 ya comenzó y la producción decidió despejar una de las dudas que más intrigaban a los seguidores del reality: ¿quiénes serán los encargados de conducir las galas, los resúmenes y las transmisiones especiales de la cuarta temporada?

El anuncio se realizó en televisión abierta y fue la propia Galilea Montijo quien reveló los nombres de las personalidades que estarán al frente de las distintas emisiones del programa. Sin embargo, la noticia provocó una ola de comentarios en redes sociales, pues algunos espectadores se preguntaron si la conductora tapatía perdería protagonismo o incluso su lugar dentro del exitoso formato.

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La casa de los famosos México confirma a sus conductoras y el estreno / IG: @galileamontijo / @lacasafamososmx / @odalysrp

¿Quiénes son los nuevos conductores de La casa de los famosos México 2026?

Los conductores de La casa de los famosos México 2026 fueron presentados oficialmente y el equipo estará integrado por rostros conocidos para los seguidores del programa.

Entre las figuras confirmadas destaca Wendy Guevara, ganadora de la primera edición del reality en México, quien volverá para analizar estrategias, comentar polémicas y reaccionar a los momentos más importantes dentro de la casa.

A ella se suma Marie Claire Harp, quien anteriormente participó como habitante y luego como conductora digital quien fue nombro “informatrix” de la temporada 2025.

Otro de los nombres anunciados fue el de Ricardo Margaleff, actor y comediante que participará en las pregalas y dinámicas especiales que anteceden a las emisiones principales.

La lista se completa con Odalys Ramírez y Diego de Erice, quienes repetirán sus funciones como conductores de las galas de nominación, salvación y eliminación, consolidándose como una de las duplas más reconocidas del reality.

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¿Galilea Montijo sale de La casa de los famosos México?

Tras darse a conocer el equipo de conducción, muchos usuarios comenzaron a preguntarse si Galilea Montijo dejará La casa de los famosos México o si perderá protagonismo en la nueva temporada.

Hasta el momento, no existe ningún anuncio que indique su salida. Por el contrario, fue ella misma quien encabezó la presentación oficial de los conductores. La conductora se ha convertido en una de las caras más identificadas con el formato, y su presencia durante las galas principales ha sido fundamental para conectar con la audiencia y manejar los momentos más tensos dentro de la competencia.

Por esa razón, todo apunta a que Galilea continuará siendo una pieza clave, aunque la producción esté apostando por reforzar otras áreas de contenido con nuevos rostros que conecten con diferentes públicos.

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Galilea Montijo / Mezcalent

¿Cuándo empieza La casa de los famosos México 2026?

La producción ya confirmó que el gran estreno de la cuarta temporada de La casa de los famosos México 2026 está programado para el domingo 26 de julio de 2026. La transmisión se realizará a través de Las Estrellas, tal como ocurrió en las ediciones anteriores.

La fecha fue recibida con entusiasmo por los seguidores del reality, quienes llevan meses especulando sobre los posibles participantes y las sorpresas que podrían formar parte de la nueva edición.

El estreno de La casa de los famosos México 2026 llegará pocas semanas después del Mundial de 2026, un momento estratégico para captar nuevamente la atención de millones de televidentes.