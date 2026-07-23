Galilea Montijo se somete a procedimiento estético, antes del inicio de La casa de los famosos 2026: ¿Cómo luce?

A pocos días del estreno de una nueva temporada de La casa de los famosos México, la conductora Galilea Montijo preocupó a sus seguidores, ya que volvió a realizarse un procedimiento estético, presuntamente derivado de las múltiples críticas que ha recibido. ¿Qué pasó exactamente?

Galilea Montijo sorprende con rostro irreconocible en Hoy y desata críticas. / Redes sociales

¿La conductora Galilea Montijo fue “obligada” a tomar vacaciones por problemas en su cara?

El rostro de Galilea Montijo volvió a ser señalado por internautas, luego de reaparecer en el programa Hoy con dificultad ara hablar y gesticular, así como ciertas facciones que parecían diferentes en ella.

A partir de esto, miles de comentarios no solo se preocuparon por su salud, si no también especularon que su ingreso a La casa de los famosos México 2026 podría haberse condicionado. Aunque ella llegó a responder estas críticas y explicando que solo fue un “ levantamiento de ceja ”, los cuestionamientos continuaron.

Hace 15 días se anunció que Gali tendría unas vacaciones, pero aunque señalaron que era por un merecido descanso, cuentas de espectáculos afirmaron que fue para poder “deshincharse” de la cara:

Televisa manda a descansar a Galilea Montijo, después de hacerse viral su nuevo rostro. Le adelantaron sus vacaciones, esperando que regrese más desinflamada de la cara en unos días. Cuenta de X: La tía Sandra

Tras su regreso hace unos días, nuevamente fue criticada y usuarios en redes creen que dicho descanso no fue suficiente para Montijo. ¿Tú qué opinas?

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¿A qué otro tratamiento estético se sometió Galilea Montijo recientemente?

A través de sus historias de Instagram, Galilea Montijo explicó que ahora decidió realizarse un tratamiento estético enfocado en mejorar la hidratación y luminosidad de su piel.

Durante su visita a la clínica, Galilea Montijo quiso poner fin a los rumores que surgieron tras las imágenes en las que apareció con el rostro hinchado meses atrás. La conductora explicó que aquella intervención fue realizada por un cirujano plástico para corregir una ceja, y no por la especialista que actualmente la atiende:

Aquí en Medae con mi doctora Marimar Guerra, que por cierto, causó muchas dudas, preguntas, que si mi doctora era la que me había hecho lo de la ceja, pues claro que no, yo fui con un cirujano y al contrario, mi doctora no es cirujano, es doctor en medicina genómica antienvejecimiento. Galilea Montijo

Según relató, dicha doctora es quien la ha acompañado en este proceso de desinflamación y de lucha contra el estrés, situación que le causó toda la serie de críticas:

Ella desde el día uno me ha ayudado en todo este proceso que tuve de una inflamación, tuve una contractura muy fuerte en el cuello, ya después les contaré, a causa de estrés, etc. y eso de alguna manera no permitía que el proceso de desinflamación llevara su curso, pero nada, al contrario. Galilea Montijo

Con estas declaraciones, la conductora buscó aclarar todos los señalamientos, revelando que sí hubo un problema con la inflamación, misma que trató de resolver con estos nuevos procedimientos.

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Galilea Montijo se somete a nuevo tratamiento estético / Redes sociales

¿Galilea Montijo estará en el estreno de La casa de los famosos México 2026?

La casa de los famosos México 2026 se estrenará el próximo 26 de julio de 2026 a las 8:30 de la noche. El reality podrá seguirse por Las estrellas y mediante VIX, plataforma que también ofrecerá la transmisión en vivo las 24 horas del día.

El equipo de conductores estará integrado por:



Galilea Montijo (confirmada en el estreno) como presentadora principal;

Odalys Ramírez y Diego de Erice al frente de las galas semanales;

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff conducirán las pre y postgalas;

Mientras que Marie Claire Harp estará a cargo de la cobertura y el contenido digital.

Las galas de eliminación y nominación se emitirán cada semana a las 10:00 p. m. por Canal 5 y VIX. Los detalles de las instalaciones y los nuevos cuartos de La casa de los famosos México 2026 fueron revelados por TVNotas.

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