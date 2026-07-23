¿María León le da la espalda a Yahir? Revela si tiene miedo de que cuente sus secretos en LCDLFMX 2026

Después de que Yahir fue confirmado como habitante de La casa de los famosos México 2026, algunos de sus amigos y colegas del medio se han pronunciado al respecto; tal es el caso de María León. ¿Tiene miedo de que revele sus secretos? Te contamos los detalles.

Te recomendamos: ¿Masad Altamimi podría ir a la cárcel antes del estreno de LCDLFM? Alejandra Tijerina emprende acciones legales

Yahir y María León han sido relacionados sentimentalmente en más de una ocasión. / Captura de pantalla

¿Cómo fue la revelación de Yahir como habitante de La casa de los famosos México 2026?

Después de que Cynthia Klitbo fue confirmada como la sexta habitante de La casa de los famosos México 2026 tocó el turno de Yahir, quien desde semanas atrás se venía especulando que formaría parte del reality show.

A través de las pistas difundidas por la producción, se podía observar la silueta de un hombre con vestimenta que parecía ser de mujer, lo que causó algo de confusión entre el público; sin embargo, se trataba de un vestuario que el cantante utilizó antes en un programa.

En medio de las especulaciones, Yahir fue confirmado como habitante de La casa de los famosos México 2026, revelación que fue bien recibida por el público del reality show y sus colegas del medio, pero ¿hay algunos que tienen miedo?

Lee: ¡Spoiler Alert! TVNotas entró a La casa de los famosos México y ¡estos fueron los cambios en sus instalaciones!

Yahir llega a La casa de los famosos México. / Instagram

¿Qué piensa María León de la participación de Yahir en La casa de los famosos México 2026?

Tras las múltiples especulaciones de un romance entre Yahir y María León, la exintegrante de La quinta estación fue cuestionada sobre la participación de su amigo en La casa de los famosos México 2026. En un encuentro con la prensa, la cantante confesó lo que le dijo a su amigo al enterarse de la noticia:

“Ya le dije a Yahir: ‘Pórtate bien, échale ganas, diviértete’”, compartió. Al ser cuestionada sobre si existe algún temor de que el intérprete de ‘Llegaste a mi vida’ cuente algunos de sus secretos, María León fue tajante al responder:

"¿Qué intimidades va a contar, de sus amigos? Yo no tengo ningún chisme, todo se los he contado, soy una persona bastante aburrida”. María León

De esa forma, la intérprete de “Se te salió mi nombre” mostró su apoyo a Yahir en su ingreso a La casa de los famosos México y dijo no tener miedo de lo que pueda compartir con sus compañeros en el reality.

🏠❤️ “Sí, claro que la voy a apoyar”: María León asegura que está lista para respaldar a Yahir en La Casa de los Famosos México y le deseó el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/IicFbdFlC2 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 23, 2026

¿Yahir y María León son novios?

Desde hace más de un año, Yahir y María León enfrentan rumores de romance; pese a que los cantantes han desmentido en más de una ocasión estar en una relación sentimental, su cercanía mantiene alerta a sus fans.

Además, desde la ruptura de María León con Allen Genkin, coreógrafo de Mira quién baila, los rumores se avivaron más, pero NO SON NOVIOS, solo mantienen una amistad de más de 15 años, tiempo en el que también han trabajado juntos.

No te pierdas: Yanet García revela intento de alianza en La casa de los famosos México 2026 y Rosa María Noguerón lanza advertencia