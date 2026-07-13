Cynthia Klitbo lanza advertencia antes de entrar a LCDLFM 2026, ¿a Aldo Rendón? “Nos vamos a odiar”

Cynthia Klitbo es la sexta habitante de La casa de los famosos México 2026 tras meses de rumores que la señalaban como posible participante. Tras ser confirmada, la actriz de “El privilegio de amar” no dudó en decir que podría haber “odio” dentro del reality. ¿Ya hizo advertencias? Te contamos los detalles.

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‘La casa de los famosos México 2026' alista su estreno. / Redes sociales

¿Cómo fue el anuncio de Cynthia Klitbo como sexta habitante de La casa de los famosos México?

Luego de que se confirmara a Moisés Peñaloza como habitante de La casa de los famosos México, tocó el turno de Cynthia Klitbo. Desde que se revelaron las pistas, en redes comenzó a circular fuertemente el nombre de la actriz, pero no fue hasta la noche del 12 de julio cuando su identidad fue confirmada.

En el clip difundido por la producción se colocó un vestido, tres pelucas de estilos diferentes, una rasuradora y un corazón, elementos clave que llevaron al público a asegurar que se trataba de la actriz de “Atrévete a soñar”.

Su nombre fue bien recibido por el público y ya se comienza a especular sobre posibles alianzas dentro del reality. De acuerdo con Klitbo, aunque no ha podido conocer a Karina Torres, espera tener una buena relación con ella, al igual que con sus colegas.

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Cynthia Klitbo llega a La casa de los famosos México. / Mezcalent, Canva

¿Qué advertencia hizo Cynthia Klibo antes de entrar a La casa de los famosos México?

Durante su presentación, Odalys Ramírez le habló sobre ‘los posicionamientos’ en cada gala de eliminación; aunque Cynthia Klitbo no hizo una advertencia directa sobre el tema, sí resaltó que podría ser el momento de mayor tensión en la competencia.

“Todo el mundo empieza bien cuate, y al ratito todos nos vamos a odiar”, explicó Cynthia Klitbo. Debido a que no conocía dicha dinámica, aseguró que no sabe cómo lo va a enfrentar, pero espera que no le dé ‘chipilesa’.

“No tengo la menor idea de cómo lo voy a enfrentar ni cómo me voy a aventar, a lo mejor me entra la ‘chipilensia’ de que me empiecen a decir: ‘tú eres una no sé qué’. No sé, voy a sentir horrible”. Cynthia Klitbo

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Cynthia klitbo llega a La casa de los famosos México / Foto: Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes confirmados hasta HOY 13 de julio en La casa de los famosos México?

Ernesto Laguardia : El primero en ser confirmado tras semanas de especulaciones.

: El primero en ser confirmado tras semanas de especulaciones. Karina Torres : Su nombre sonó fuertemente desde temporadas pasadas.

: Su nombre sonó fuertemente desde temporadas pasadas. Ximena Herrera : Sorprendió su confirmación, ya que no figuró en las listas filtradas.

: Sorprendió su confirmación, ya que no figuró en las listas filtradas. Aldo Rendón : Fue confirmado tras negar su participación en el reality.

: Fue confirmado tras negar su participación en el reality. Moisés Peñaloza : Uno de los más mencionados desde la temporada pasada.

: Uno de los más mencionados desde la temporada pasada. Cynthia Klitbo

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